Porazno je da HDZ još nema svog ozbiljnog kandidata protiv Bandića

Bilo je više nego očito da je zbunjen, neugodno iznenađen, pa je mucao, nije znao što bi odgovorio... Ispalo je da ne zna što mu se dogodilo, ili kako mu se to uopće moglo dogoditi, kako mu je situacija izmakla kontroli. Malo neočekivan nastup za njega, ali i to se događa. Riječ je, naime, o Andreju Plenkoviću i njegovu ponašanju na konferenciji za medije, kad su ga novinari zasuli pitanjima o odreknuću Damira Vanđelića da bude kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba na svibanjskim lokalnim izborima. Pogotovo u posljednje vrijeme naučili smo od premijera da bude agresivan, ofenzivan, da se ponaša suvereno, autokratski, a u ovome slučaju povlačio se, kao da postaje miš kojega se ganja.

Kako se čini, Plenković je ozbiljno računao na Vanđelića. No kako se dalje čini, Plenković nije računao na to da Vanđelić ne računa sto posto s tom opcijom i da se priklonio opciji da i dalje samo vodi Fond za obnovu, a ne da sjedi na dvije stolice, kako je objasnio. To je i sasvim primjereno, jer kako bi bio u kampanji i vodio Fond, ili kako bi uopće mogao biti ozbiljan čovjek koji je tek preuzeo Fond za obnovu koji je tek počeo funkcionirati, a obnova Zagreba ni blizu nije počela. Dobro, u Hrvatskoj smo se svega naučili vidjeti. No Vanđelić je očito odustao od Plenkovićevih namjera kako ne bi bio još jedan potrošeni pijun u stranačkim prljavim nadmetanjima, a i kako bi se posvetio samo Fondu za obnovu.

Tako dolazimo do činjenice da HDZ još nema svog ozbiljnog kandidata protiv Milana Bandića. Pitanje je koliko bi Vanđelić uspio uzeti Bandiću. No porazno je u svemu skupa to što HDZ posljednjih godina nije iznjedrio osobu koju bi medijski, javno, politički toliko osnažio da bi postala ozbiljan Bandićev protivnik. Takvog imena nema! Da ga nema, potvrđuje i sam HDZ. Dok se pojavljuju novi kandidati za Bandićevo mjesto, zagrebački HDZ samo papagajski ponavlja da će oni ime svog kandidata objaviti kad oni odrede da je vrijeme za to. Drugim riječima, nemaju ga! Tek ga moraju naći, proizvesti! Odnosno, Plenkovićevi radari moraju provjeriti koji bi to bio podoban zagrebački hadezeovac da ga se gurne u vatru, kad ih je Vanđelić sad iznevjerio. I koji će biti spreman poginuti za Plenkovića i stranku. Da ga nema još, dovoljno je bilo slušati i gledati Plenkovića na toj konferenciji. Njegove grimase i izjave sličile su potopu. Plan se izjalovio. Račun bez krčmara, kako se vidi iz kasnijih Vanđelićevih objašnjena.

S druge strane, gradski HDZ uopće ne odaje dojam da se misli ozbiljno suprotstaviti Bandiću. To lijepo potvrđuje novi šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman. Pitaju ga novinari je li HDZ u kakvom konfliktu s Bandićem, a on mirnim glasom kaže da između njih nema nikakvog konflikta. I dodaje da je HDZ u koaliciji s Bandićem, i to kao projektnoj, u kojoj HDZ podrži sve što je Bandićevo dobro, a odbije što ne valja. Sad bi trebalo pobrojiti što je to HDZ odbio Bandićevo. Teško se sjetiti nečeg važnog. Ispada da se HDZ u Zagrebu ponaša kao nekad na nacionalnoj razini, kad su na megdan Stipi Mesiću i Ivi Josipoviću gurali Jadranku Kosor i Andriju Hebranga, iako je bilo jasno da oboje nemaju nikakve šanse za pobjedu. To se posebno odnosi na Jadranku Kosor koju je u izbore protiv Mesića gurnuo Ivo Sanader, kojemu je više stalo da Mesić ostane predsjednik, nego da pobijedi njegova kandidatkinja. Zato i ne čudi Vanđelićevo “ne” Plenkoviću. Zašto bi čovjek s takvim životopisom postao stranački pijun na streljani?

Izbori su sve bliže, neslužbena kampanja već traje, a HDZ je još u mraku i tišini. Vladajuća, najveća stranka u Hrvata u glavnome gradu. Nešto tu ne štima, kao što nije štimalo ni u zagrebačkoj podružnici SDP-a. Ne treba čuditi zašto je Peđa Grbin odlučio posjeći njezino vodstvo, jer su u zagrebačkoj organizaciji godinama ležali Bandićevi igrači. Što god se spočitnulo Grbinu, tu je pokazao stav, kao i u slučaju Željka Sabe. Grbin je sad na velika vrata otvorio mjesto za kandidaturu Jošku Klisoviću. Druga je priča može li on išta ozbiljno osvojiti. Neki se analitičari smijulje i kažu da bi i Gordan Maras više osvojio od Klisovića. No Grbin je ušao otvorenih karata u utrku i u političku utakmicu otvoreno stavio sebe i svoje pa, ako izgube, partija će ih sankcionirati. No barem imaju nešto i nekoga što mogu ponuditi. HDZ još baš ništa. A vrijeme curi… HDZ tako neće opet na vlast u Zagrebu nakon niza godina, osim ako i dalje potiho ostane vlast dijeliti s Bandićem kao i dosad. Samo vjerodostojno!