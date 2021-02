Nekoliko stotina bočica dječje hrane bačeno kod Siska

Uz blatnjavi neasfaltirani put koji se dužinom od koja dva kilometra proteže između Capraških poljana, romskog naselja na rubu Siska, pa do Novog Sela, još jednog predgradskog naselja smještenog južno od sisačke rafinerije, leži razbacano na stotine komada različitih stvari.

Stari CD-i, kutije, vrećice, odjeća, obuća, deke, pokrivači. Nema čega nema. Sve je bez previše obzira pobacano, ostavljeno da pokisne, propadne, istrune. Dok hodate cestom izgleda kao da se vučete kroz kakvo odlagalište otpada. U cijelom tom košmaru, nije to promaklo oku Siščanina Dragana Pastuhovića koji tim putem gotovo svakodnevno prolazi s obzirom da nedaleko radi i živi, zatekle su se i bočice dječje hrane. Njih najmanje nekoliko stotina.

Pastuhović je sve fotografirao, a iste su fotografiji u nedjelju popodne objavljene u Facebook grupi „Siščani ne žele biti Smetlišćani“ uz pitanje: Gdje završava humanitarna pomoć? Dječjoj hrani nije istekao rok trajanja. I doista, od ljudi iz grupe doznali smo kako je spomenuta hrana, očito dostavljena kao humanitarna pomoć preko Crvenog križa, bačena bez ikakvog opravdanog razloga.

Jesu li to učinili stanovnici Capraških poljana, ili do njih ta hrana uopće nikada nije niti došla nego su ju bacili oni koji su ju trebali dostaviti, tek se treba utvrditi. Inače, prije dva tjedna Romi su se požalili kako su oni zaboravljeni i da do njih pomoć stiže vrlo sporo.

- Svjesni smo da mi predstavljamo pola kapi u moru problema nastalih potresom, ali dosad nam je pomogao samo grad Sisak. Naše su kuće od lošeg materijala i mnogo ih je uništeno. Mnogo nam znači kada vidimo da se netko za nas ipak zanima. Najveći nam je problem što nas još nisu obišli statičari - rekao je tada Stanoje Nikolić, predsjednik Županijskog vijeća romske nacionalne manjine.