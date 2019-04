Plenković taji listu za EU, mogla bi to biti njegova prva velika čistka

HDZ je po broju članova najveća stranka. To znači da ima i najveći kadrovski bazen pa bi valjda i najlakše trebao odrediti kandidate na izbornim listama. Ali uvijek baš HDZ najdulje taji i oteže s objavom izbornih aseva. Uvijek je to u znaku velike konspiracije, a do zadnjeg trenutka odabrane znaju tek predsjednik stranke i njegovi najbliži suradnici.

Iako veliku ulogu u tome ima dramaturgija jer se neizvjesnošću potiče još veće zanimanje za HDZ-ove liste, pravi razlog odugovlačenja jest to što se u HDZ-u preko izbornih lista uvijek igraju unutarstranačke i igre prijestolja. Andrej Plenković je prije tri godine doslovno u žurbi i cajtnotu preuzeo stranku, a dok još nije učvrstio svoju poziciju i na saborskim listama i u Vladi bili su i ljudi koje u (nekom) drugom mandatu vjerojatno nikada ne bi ponovio. Lista za europske izbore koju će Plenković otkriti u petak bit će njegova prva velika čistka, odnosno naznaka smjera koji će profil HDZ-ovaca u budućnosti igrati u toj stranci.

Već je posve jasno da je Plenković odrezao većinu tzv. terenskih HDZ-ovaca koji su derali cipele na terenu i stvarali bazu, u konačnici i njega instalirali za šefa HDZ-a, a da budućnost pripada njegovim mladim “space shuttleovima” koji su se kalili u “Bruxellesima i Europama”.

Plenkoviću uopće nije pitanje ima li neki od njegovih pulena stranačku bazu, kako kotira na terenu, ima li kod birača specifičnu težinu koja se lako može izmjeriti preferencijalnim glasovima. Plenković je usmjeren na mlade, obrazovane ljude koji su mu iznimno lojalni. Nije to nužno loše, ali preskakanje stepenica, pa tako i stranačkih, ni u jednom se poslu nije pokazalo dobrim.

On je sam više puta u neformalnim razgovorima s novinarima jasno davao do znanja da želi odgojiti novu generaciju HDZ-ovih političara. Ta generacija sigurno ne uključuje HDZ-ove šerife (što je dobro), ali ni ljude s jakom stranačkom bazom. Međutim, nije ugodno kad se pokaže da tako kadrovirani Plenkovićevi ljudi na izborima dobiju tek koju stotinu preferencijalnih glasova.

