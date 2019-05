Plenković čisteći HDZ stvorio nikad jaču desnicu

Da, izbori su uvijek najtočnija anketa. Trend ubrzanog pada rejtinga vladajućeg HDZ-a potvrđen je na za njega vrlo bolan način, dakle i na euroizborima, a u roku od godine i nešto slijede nove muke, još dvoji važniji izbori, predsjednički i oni najvažniji – parlamentarni. Na papiru je možda strategija potiskivanja i obračuna sa stranačkom desnicom i cementiranja “centra” pila vodu, no u stvarnosti Andreju Plenkoviću, lideru vladajuće stranke, riskiranje sa sastavljanjem “baby boom” liste s mladim “no name” igračima ne da se nije isplatilo, nego je HDZ doživio opipljiv poraz.

Kola su krenula nizbrdo i ne izvuku li plenkovićevci pouke, idući rezultati mogu biti samo lošiji. Apsurdno, no taj oštri raskid sa suverenističko-nacionalnom stranačkom frakcijom u HDZ-u bio je prava transfuzija koja je obnovila desnu političku opciju, ali onu izvan HDZ-a. Plenković je, naime, uspio eliminirati svoje konzervativce, no pokazalo se da se time jednako “uspješno” riješio i dobrog dijela tog biračkog tijela. Koje se sada prelilo na nekoliko desnih političkih opcija, i to u tako velikom valu da kada se zbroje glasovi svih desnih političkih opcija izvan HDZ-a, Suverenista, Neovisnih za Hrvatsku, Marijane Petir, a tu valja dodati i one Mosta, jasno je da je HDZ za protivnika dobio gotovo jednako jak, a konkurentski desni blok koji je na euroizborima zagrabio oko 23 posto glasova.

Pogledajte našu izbornu emisiju:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj novi desni blok još je potencijalan, sada još razjedinjen, no lideri desnice imaju godinu i pol vremena za prevladavanje svojih taština. Neuspjeli eksperiment aktualnog vrha HDZ-a dokaz je, pak, da stranka ipak ne može letjeti bez desnog krila.

Ovaj neuspjeh jako će, nadalje, zakomplicirati i poziciju Kolinde Grabar-Kitarović koja, nastavi li se trend pada potpore HDZ-u, baš i neće profitirati kao isključivo kandidatkinja HDZ-a na idućim predsjedničkim izborima. Ovakav loš rezultat HDZ-a pokazuje i to da je dio njegovih birača prvi put u tako velikom omjeru namjerno ili iz bunta poželio održati lekciju aktualnom vodstvu. Moglo bi se reći da je Plenkovićev HDZ ovdje stradao od “prijateljske vatre”. Rezultat nije baš reklama ni za Plenkovića ni za njegovu poziciju u vrhovima bruxelleske politike i EPP-a. Što se SDP-a tiče, on je vidno živnuo, što jest dobra vijest za mainstream politiku u Hrvatskoj, premda ljevica treba biti zabrinuta svojim ukupno vrlo lošim izbornim rezultatom.