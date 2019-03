Picula kao nositelj EU liste test je za utrku za Pantovčak

Liste za izbore uvijek su bile sredstvo manipulacija u strankama, nešto čime šefovi vole držati svoje ambiciozne potencijalne kandidate pod kontrolom. Zato iznenađuje da je upravo Davor Bernardić, šef SDP-a, stranke koja ima možda i najveće unutarstranačke probleme, odlučio među prvima poredati “svojih” 12 kandidata koji mu moraju donijeti tri mandata ili će imati gadnih problema. I treba mu priznati da je to napravio inteligentno, odnosno, odlučio se za kombinaciju svih struja.

Pri tome je na prvo mjesto postavio Tonina Piculu kojeg vrh stranke želi i u utrci za predsjednika države kako bi mu pripomogao da dobije najviše glasova od svih ostalih na listi. Jer bi u slučaju da ga “prešišaju”, primjerice, Biljana Borzan ili Ranko Ostojić morao naći novog kandidata za predsjednika, možda i Zorana Milanovića. Zna to i Picula koji nije bez razloga kazao da kao predvodnik liste preuzima odgovornost za njezin uspjeh. Bernardić, kojemu su EU izbori biti ili ne biti, iz istog je razloga na listu stavio i Mirelu Holy koja ga nimalo nije štedjela u javnim nastupima, a iz istog je razloga ispunio obećanje i Ranku Ostojiću te ga stavio na dvanaesto, posljednje mjesto na listi i tako mu uvećao šanse za prolaz.

S druge strane, premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković želi pet mandata, a sve ankete kažu da će teško osvojiti manje. I zato vjerojatno misli da ne mora biti inkluzivan kao Bernardić. Zato adute za EU izbore i ne otkriva i zato bi se šuškanja da će redom nagraditi svoje miljenike, javnosti uglavnom nepoznate, mogla i ostvariti. Poruku o “uključivosti” poslao mu je zagrebački HDZ koji na listi želi Miru Kovača pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li ga poslušati.

A možda je tajnovit i jer još traga za “kapitalcem” koji bi trebao nositi listu s obzirom na to da je ministrica Gabriela Žalac o kojoj se špekuliralo kao o prvoj, završila u prekršaju. Kao zmija noge listu skriva i Most iako ju je Glavni odbor te stranke usvojio preko vikenda. Mogući razlog zbog kojeg ne daju detalje jest i odgovor ide li na listu i Božo Petrov. Most navodno u Bruxelles želi poslati svakoga tko dođe do mandata. A bude li to Petrov, stranka bi mogla doživjeti i smjenu na vrhu.

Video: Pogledajte intervju s SDP-ovim Gordanom Marasom