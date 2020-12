Ostavka je najniža cijena za nečiju bahatost

Još jedan državni tajnik zbog vlastite je bahatosti ostao bez funkcije. Vlada je jučer prihvatila ostavku Stjepana Sučića s državnotajničke pozicije u Ministarstvu branitelja nakon što je, zajedno s ravnateljem Memorijalnog centra Krunoslavom Šermetom, u vukovarskom kafiću vrijeđao policajce i razbijao inventar u kafiću i kasnije u policijskoj postaji u koju je priveden.

Sve ovo dogodilo se u noći u kojoj je na snagu stupio novi, ograničeni lockdown, zbog kojega se građani do pred Božić neće moći družiti u kafićima i restoranima. Zabrana druženja u predbožićno vrijeme nikome ne pada lako, no što je, tu je. Broj umrlih jučer je dosegnuo 74, nekontrolirano raste i broj hospitaliziranih zbog COVID-19 pa nam ne ostaje previše prostora za taktiziranje. Želimo li zauzdati epidemiju i izbjeći potpuni kolaps zdravstvenog sustava, moramo prihvatiti neka ograničenja. No čini se da je to posebno teško palo onima koji bi vlastitim primjerom prvi trebali pokazati kako se bespogovorno poštuju mjere.

Dvojicu dužnosnika uvrijedilo je što policajci misle da za njih vrijede ista pravila kao i za običan puk pa je Sučić, kako prenose mediji, policajcima među ostalim prijetio i da će ostati bez posla, pozivajući se na svoju funkciju. “Znaš li ti tko sam ja” dobro je poznato pitanje mnogim policajcima koji su ikad pokušali prijaviti osobe na visokim funkcijama. U takvoj situaciji samim bi policajcima najlakše bilo okrenuti se i otići jer u većini slučajeva mogu računati na pritiske i pokušaje zataškavanja kakve smo često viđali.

Dovoljno se sjetiti Krešimira Mišića, koji je na više od godinu dana ostao bez posla jer se usudio intervenirati kada je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pijan izazvao prometnu nesreću. Na kraju je vraćen na posao pod pritiskom javnosti, navodno i na intervenciju samog Bandića, no u međuvremenu je prošao profesionalnu kalvariju kakvu nitko bez velike krivnje ne bi trebao prolaziti.

Zbog ovakvih situacija ne bi bilo nimalo čudno da policajac koji u prekršaju ulovi kakvog dužnosnika zaključi da mu takvi problemi ne trebaju i odustane od postupanja. Posebno kada se ima na umu da je riječ o poslu koji rijetko tko u Hrvatskoj uopće više želi raditi za plaću koja je među manjima u državnoj službi. No policajci koji su “u krivini” uhvatili Sučića nisu se dali smesti i za to im valja odati priznanje.