Odgoda nabave aviona para srca, ali to je prije doviđenja nego zbogom borbenoj eskadrili

Premijer Andrej Plenković objavom odluke da se do daljnjega odgađa proces nabave borbenih zrakoplova proparao je srca svima koji već gotovo 15-ak godina iznova bude nadu da će Hrvatska napokon sazreti kao država i uspjeti obnoviti svoju borbenu eskadrilu zrakoplova.

I nije riječ ovdje tek o vojnim fanaticima koji po defaultu obožavaju sve što je vojno i obožavaju oružje. Razočarani su mnogi ozbiljni ljudi, stručnjaci koji znaju da Hrvatska jednostavno nije dovršena država izgubi li vlastitu sposobnost nadzora zračnog prostora iznad kopnenog i morskog teritorija. I tu nije tek riječ o ponosu i postiđenosti što ćemo vjerojatno uskoro kao suverena država i članica NATO-a morati lijepo zamoliti druge da nam dođu čuvati naš suverenitet jer naši će MiG-ovi 21 izdržati još možda samo tri godine.

Dijelu javnosti to sigurno neće biti problem, no mnogima će biti ponižavajuće što ćemo morati moliti Budimpeštu i Rim da nam opet, kao i prije u povijesti, uskoče kao “nadzornici”. Tužno je bilo promatrati reakcije nekih naših generala i ratnih junaka te pilota poput Ivana Selaka, koji nije skrivao svoju ljutnju i očaj usmjeren najviše prema aktualnom ministru obrane Damiru Krstičeviću, koji je sada i najviše izložen napadima kritičara.

Krstičeviću mnogi stavljaju na dušu njegov neuspjeh u prvom pokušaju nabave borbene eskadrile F-16 u Izraelu, a sada ga pozivaju da časno odstupi. Takva su stajališta potpuno razumljiva, no ona se temelje na stavu da je sve gotovo, izgubljeno i da je upravo zakucan zadnji čavao u lijes borbenoj komponenti našeg HRZ-a. Prema reakcijama vidimo da takva mišljenja dijele i oporbeni SDP-ovi stručnjaci, koji isto više krive Krstičevića, a manje koronavirus i potres u Zagrebu kao povod za odgodu nabave eskadrile. Kada bih se trebao kladiti, radije bih se okladio na to da ova odgoda izglednije predstavlja lukav politički potez nego završno dizanje ruku i predaju.

Vlada je odabrala upravo privremeno odricanje od nabave borbene eskadrile zato što je i u očima javnosti ta nabava najvrednija i najskuplja te se stječe dojam kako će sada te milijarde biti usmjerene tamo gdje su potrebnije, u spas gospodarstva i radnih mjesta. Istina je, međutim, “malo” drukčija jer u proračunu za 2020. nije predviđena ni kuna za nabavu aviona, pa zapravo čudi što Vlada nije samo odgodila nego je i prekinula rad međuresornog povjerenstva koje je pred završetkom posla. Naime, 7. svibnja trebale su biti otvorene ponude za nove i rabljene zrakoplove, a do kolovoza je povjerenstvo trebalo Vladi dati prijedlog najboljih ponuda.

Ovdje, dakle, čudi zašto Vlada nije dopustila da povjerenstvo završi posao i da ona onda izabere s kojom će se zemljom ugovoriti posao te da onda odgodi potpisivanje ugovora i ostavi ga za bolja vremena. Upravo to što Vlada nije dopustila povjerenstvu da odradi posao, jer to ne zahtijeva nikakav novac, budi sumnju kod opreznijih i jača uvjerenje onih koji drže da je Plenkovićeva Vlada iskoristila krizu s virusom i potresom kao alibi da se tako na najjednostavniji način odustane od nabave aviona.

Oni koji bolje razumiju Plenkovića i Krstičevića, pak, stavili bi ruku u vatru da ni jedan od njih dvojice ne želi ostati u povijesti zapamćen kao onaj koji je organizirao pogreb za borbenu komponentu HRZ-a i ukinuo najjaču sposobnost koju suverena vojska može posjedovati. Ako Plenković uspješno projedri kroz koronakrizu i s takvim referencijama krene na parlamentarne izbore, neće željeti izaći pred birače ni s čim što bi ih moglo dodatno nervirati.

Osim toga, on već sada mora istupiti pred sindikate i pregovarati da se i državni službenici solidariziraju i odreknu dijela plaća. Kako će stotine tisuća ljudi do izbora već preživljavati sa znatno sniženim plaćama, naravno da mu ne treba da mu netko još spominje da ljudima kreše plaće, a u isto vrijeme rasipa novac na skupe zrakoplove. I vjerojatno je to razlog zašto je posao nabave zapravo potpuno prekinut, a ne samo odgođen.

Kad završi ova godina i počne li oporavak hrvatskog gospodarstva, bude li još uvijek na vlasti, izglednije je da će Plenković nastaviti nedovršeni posao s nabavom eskadrile. Jer, zaključili smo već, on neće željeti da ga se pamti kao grobara HRZ-a i onoga koji je svjesno oslabio sposobnost obrane Hrvatske.

U situaciji kada će HV očito nastaviti započete programe modernizacije svojih oklopnih i helikopterskih snaga i nastavak gradnje serije ophodnih brodova, bez obzira na koronavirus, te da te stavke neće biti kresane u 2020., odgoda obnove borbene flote zvuči kao prihvatljiva žrtva. Naravno, pod uvjetom da se na kraju ovo doviđenja, kojim zlom ipak ne pretvori u zbogom...