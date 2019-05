Obećavaju kao da su 26. svibnja izbori za Sabor, a ne za Bruxelles

Slušajući predizborna obećanja naših vrlih političara koji se nogama i rukama bore za fotelje europarlamentaraca, prosječni birač treba dvaput razmisliti o kojim je izborima riječ. Jer obećanja koja im se daju izgledaju kao da će se 26. svibnja održati parlamentarni, ponekad se čini i lokalni, ali nikako izbori za EU parlament.

I iako smo i već navikli na pričanje bajki, aktualne poruke razina su više i ispada da je ovog puta doista svejedno tko će pobijediti jer će nam doslovce teći med i mlijeko.

Kandidati s HDZ-ove liste redom žele tako pojačati razvoj cijele Hrvatske jer do sada valjda nisu imali za to prilike, a žele i veću ravnopravnost s ostatkom Europske unije. Šef suparničkog SDP-a Davor Bernardić obećava veće plaće, ali i veće mirovine, kada ga put nanese u Slavoniju, on iz rukava izvuče obećanje o SDP-ovom Planu za Slavoniju 2030., a nije mu se neugodno ni naslikavati se na štandu sindikata dok potpisuje za referendum protiv rada do 67. godine, za što je i sam glasao.

Populizma se ne libi ni Most. Čelnik te stranke Božo Petrov koji je, ako ste zaboravili, dva puta doveo HDZ na vlast i kojega je, tog drugog puta, Andrej Plenković zamijenio HNS-om, obećava u kampanji da će od EU tražiti naknadu zbog masovnog iseljavanja ih Hrvatske. Koliko je takvih otišlo krivnjom Mosta, a tko će ga znati?

HNS-ovci s druge strane zvuče kao da nisu na vlasti. Oni za loše povlačenje EU sredstva krive sve Vlade, pa tako valjda i obje u kojima su i sami bili – onu Zorana Milanovića i ovu Andreja Plenkovića – a uvjereni su da će mandat u EU parlamentu dobiti jer građani prepoznaju da iza njih stoje, pogađate, rezultati.

Bujne je mašte i Mislav Kolakušić, nositelj liste građana. On će, ako uđe u EU parlament, pokrenuti političke promjene u Hrvatskoj i odstraniti sveprisutnu korupciju. Da je pobrkao izbore, vidi mu se iz ideje da trebamo jeftiniju državu i da se na prvom zasjedanju Sabora može ukinuti deset ministarstava, a posebnu inovativnost pokazao je izjavom da će on biti i ministar pravosuđa i policije te volonter premijer. Nakon Tihomira Oreškovića, zašto i to ne probati?!