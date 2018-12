Najbolji Trumpov trik je uvjeriti vas da je sve što radi normalno

U skladu s onom Baudelaireovom da je najbolji đavlov trik uvjeriti vas u to da ne postoji, najbolji je Trumpov trik uvjeriti vas u to da je sve to što on radi kao američki predsjednik normalno. Cijeli svijet zna da nije, samo je pitanje tko se koliko pretvara zbog vlastite ili koristi za ideje koje zastupa.

U pozamašnoj kolekciji politika i poteza koji su duboko nenormalni i nedostojni jednog američkog predsjednika, ostavka Trumpova ministra obrane Jima Mattisa jedna je od opasnijih nenormalnosti. Ne toliko sama ostavka, jer normalno je da ministri dolaze i odlaze, koliko objašnjenje u pismu kojim je Mattis objavio ostavku.

Proslavljeni i među svim američkim saveznicima vrlo cijenjeni američki general, koji je postao ministar, zapravo tvrdi da Amerika ima predsjednika koji ne vjeruje u NATO, ne tretira američke saveznike s poštovanjem koje zaslužuju, i previše popušta Rusiji i Kini kao strateškim suparnicima SAD-a koji žele preoblikovati svjetski poredak prema svom autoritarnom modelu.

Ostavka zbog takvog razloga nije normalna ostavka. Američki saveznici u Europi i diljem svijeta nisu bez razloga šokirani i zabrinuti. Mattis je, uz bivšeg šefa diplomacije Rexa Tillersona, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost H. R. McMastera i bivšeg ministra domovinske sigurnosti i kasnije šefa kabineta predsjednika Trumpa Johna Kellyja, bio percipiran kao jedna od rijetkih razumnih, “odraslih” osoba u Trumpovu najbližem krugu suradnika koji kontroliraju i umanjuju puno veću štetu koju bi izazvali Trumpovi nerazumni instinkti.

Svi ti “odrasli” sada su bivši, a Trump postaje sve nepredvidljiviji. U Hrvatskoj, kao što je to s pravom naglasio ministar Damir Krstičević u prvom komentaru Mattisove ostavke, Jim Mattis treba ostati upamćen kao pravi saveznik.

Njegova izjava o "Oluji" kao vrhunskoj vojnoj operaciji i primjeru dobre pripreme i izvedbe u svjetskim okvirima jednostavno je zlata vrijedna. Mattis je znao naći prave riječi podrške svakom američkom savezniku, pa i Hrvatskoj, što je u eri američkog predsjednika, koji je pogubljen i kontradiktoran oko vjere u vrijednost takvih savezništava, bilo iznimno važno.

