Nadajmo se samo da Ivan Pernar neće poželjeti biti i kirurg

Vikao je za deložirane, lani obilazio srednjoškolce, a novu godinu započeo je kao liječnik. Saborski zastupnik Ivan Pernar sezonski mijenja fokus svojeg javnog djelovanja, a uvijek valja podsjetiti i podvući da je sve to vrijeme prije svega – političar. I s ovim medicinskim aspektom kojem se u posljednje vrijeme posvetio Pernar je dobio što je htio – iznimnu medijsku pažnju.

Njegove se riječi prenose, videoradovi bildaju broj pregleda, statusi komentiraju i on je ponovno pokazao da je ekspert. Ekspert za društvene mreže, ništa drugo. Njegov Facebook profil prati više od 270 tisuća ljudi i on to vrlo vješto koristi.

Kada je o medicini riječ, struka upozorava da su ti savjeti opasni, no nisu zabranjeni pa i Pernar računa da su dopušteni. Još kad svojim liječničkim savjetima doda malo standardnog začina velikih mračnih tajni protiv kojih se bori, hokus-pokus mu je uspio – opet mesija.

Sam će banalizirati svoje savjete, vjerojatno zapravo svjestan da je na vrlo skliskom terenu, pa će pozvati ljude, na primjer, da se ostave pušenja. Ali velika je razlika između recepta o vitaminu C u prahu u mlijeku za dojenče i poruke o štetnosti pušenja. Tko će biti kriv za moguće posljedice ako neko dojenče popije Pernarovu dozu vitamina C?

“Doktor Pernar” neće jer on samo dijeli generalizirane savjete o zdravim životnim navikama. I pri tomu nije jedini. Online svijet, posebice društvene mreže, krcat je recepata i raznoraznih preporuka laika za sijaset dijagnoza.

I taj trend u svoj je životopis uvrstio i ovaj saborski zastupnik. Bez ikakvih posljedica oboljele od depresije slao je u šumu, pozivao na necijepljenje, a u sezoni gripe, jasno, posvetio se toj bolesti. Svako suprotstavljanje završava “fejs udaranjem” komentatora koji ga štuju, a vlast se čudi i deklarativno osuđuje.

Ako netko pak završi u bolnici, ionako će tamo, prema Pernarovim riječima, biti i zdrav jer se tako uzima novac od HZZO-a ili će vas pak bolesnog poslati kući, ali i dalje iz istog razloga pisati da ste još u bolnici. Tomu je on, piše, osobno svjedočio. Ali izgleda da nikad nije prijavio takve nepravilnosti u zdravstvu?

Možemo se samo nadati da iduća specijalnost ovog saborskog zastupnika neće biti kirurgija.

VIDEO Pernara udaljuju iz sabornice