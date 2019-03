Mercedes u dvorištu imaju svi političari  kao i ministrica Žalac

Imotski će biti prvi grad u svijetu koji će - od ove godine - imati spomenik - Mercedesu. Vjerojatno nema podneblja u kojem su se tako složili, vjenčali siromaštvo i potreba da se u svemu bude “naj” – najjači, najsnažniji, najljepši, najpametniji, najsnalažljiviji, najvještiji, najsvjetskiji... Iz toga braka u drugoj polovici prošlog stoljeća rođeno je zakonito dijete moći - Mercedes. Jednom sam napisao kako je mnogim Imoćanima posljednje prijevozno sredstvo prije odlaska na rad u Njemačku bilo magare, ali nitko se nije htio vratiti u Volkswagenu koji bi poslije magareta logično izražavao idući stupanj u poboljšanju materijalnog statusa, nego su se manje-više svi vraćali u Mercedesu, tom oklopu i utrobi sigurnosti, uspjeha i nadmoći.

Najzločestiji su u automobilskim metaforama ispjevali svoj stav o dvojici političkih i ratnih vođa sa suprotnih ideoloških strana te sročili gangu koja glasi:

“Duže Tito, kupit ću ti fiću, a Mercedes Anti Paveliću”.

Pa ipak, danas kad se, unatoč svemu, u Imotskoj krajini bolje živi, Mercedes na cestama ne dominira tako kao prije šezdeset, sedamdeset godina. Tako će spomenik Mercedesu biti i spomenik jednoj prošlosti koja je sa socijalnog stajališta i historijska i iznimno zanimljiva, jer je promijenila lice Imotske krajine. Ali to može biti i spomenik Mercedesu kao općoj, svehrvatskoj mitologiji i simbolici bogatstva i bogaćenja, i poštenog i sumnjivog, i onog bez pokrića i onog s pokrićem, pa i raskoši i privilegiranosti u kojoj žive političari.

Otud i tolika silna radoznalost za 50.000 eura vrijedan Mercedes parkiran ispred kuće ministrice Gabrijele Žalac kojeg nema u imovinskoj kartici uvažene dužnosnice. Nema medija koji ga nije imao ne samo kao običnu nego kao glavnu vijest, i to više dana, i nije bilo susreta političara s novinarima na kojima nije spomenut. Zasad je objašnjeno da je to automobil ministričine majke koji trenutačno unajmljuje a namjerava ga kupiti.

Da je riječ o bilo kojoj drugoj marki automobila, odjek vijesti ne bi bio tako velik. Ovako, u skladu je sa značenjem koje Mercedes ima u puku, značenjem u kojem se prepleću štovanje njegova sjaja i bijes na one koji u tom sjaju nezasluženo uživaju. No kad na televiziji gledate dolazak ministra u Vladu ili odlazak iz nje, kad ulaze u automobile ili iz njih izlaze, vidite da svi oni, govoreći u prenesenom značenju, imaju Mercedes u svom dvorištu. I to nisu automobili koji ih samo odvoze i dovoze, nego im daju osjećaj moći kao i svim silnicima na svijetu, i, što je još važnije, štite ih od tjeskobne svakidašnjice građana sasvim suprotne tome luksuzu, skučene, siromašne, na rubu neimaštine, pa i gladi.

Raskoš koja ih tako štiti svuda je gdje se kreću, u uredima, u sobama za primanje, u dvoranama za sastanke ili sjednice, u njihovim kućama i stanovima. u vikendicama i na jahtama. Kad, na primjer, ministri, premijer, predsjednik Sabora i drugi iz svojih luksuznih vila i stanova u jednako tako luksuznim automobilima s vozačem idu na posao ili se s posla vraćaju, kad idu u elitne restorane ili na druga ekskluzivna mjesta, oni 24 sata na dan izbjegavaju doticaj sa stvarnošću, s ljudima, kako bi mogli funkcionirati u svojoj bešćutnosti i odsutnosti brige za zemlju koju vode. Ništa ne smije natruniti njihovu izolaciju od nevolja u kojima Hrvatska živi.

Oni tu izdvojenost, kao i sve druge elite, prenose na svoje potomke za koje biraju škole u kojima će također biti izolirani od ostale djece. Ništa, dakle, nije neobično u slici Mercedes u dvorištu ministrice Žalac, ona Mercedes ima bio joj ili ne bio u imovinskoj kartici, ona je sama Mercedes kao što su mercedesi svi ministri i mnogi drugi državni dužnosnici. Čuo sam podosta puta od prijatelja i znanaca kako su, kad su se dokopali vlasti, neki ljudi s kojima su se dotad družili odjednom počeli od njih okretati glavu, i to u naglim pokretima - zadobivši moć, dramatično žele pobjeći od svijeta kao da je kužan.

Ulazeći u Mercedes, političari i drugi moćnici ostavljaju taj svijet njegovim nedaćama – politikom se u Hrvatskoj ne bavi radi naroda nego radi izbjegavanja njegove sudbine. Pa svaki dan kad na TV-u gledate Plenkovića, Jandrokovića, Kuščevića, Štromara, Horvata, jednog i drugog Marića, Brkića, Pavića, Vrdoljaka, ministrice Divjak i Obuljen-Koržinek i druge, gledate Mercedese u ophodnji u kojoj strogo paze da im se ne približi siromaštvo u kojem živi trećina stanovništva i deseci tisuća djece i školaraca koji gladuju.