Maske i distanca manje su zlo od sistemske bolesti

Posljednjih se nekoliko dana može naći krevet viška u bolnicama koje su do prije koji tjedan zbijale prekobrojne krevete nastojeći smjestiti sve COVID pacijente koji su bez prestanka pristizali. Ozbiljno su se pritom brinule hoće li morati birati tko će dobiti respirator, a tko ne.

Pritisak na bolnice posljednji je tjedan malo splasnuo pa je na bolničkom liječenju 2000 ljudi umjesto 3000, a na respiratorima 200, a ne više 300 teških bolesnika. Međutim, nisu to nikakvi znakovi za opuštanje, naprotiv, ta trenutačna mala prednost treba nas ohrabriti da stvarno i dalje pazimo na to da ne dolazimo u kontakt koji bi mogao rezultirati infekcijom, da se i dalje držimo epidemioloških mjera kako ne bismo dozvolili virusu da se jače razbukta. Dva tjedna nakon božićnih blagdana period je u kojem su možda neki novi ljudi oboljeli ili prenosili zarazu nakon obiteljskih druženja, a još koji dan i mogli bi se lako početi javljati teži simptomi. To bi vrlo brzo narušilo ovaj trend blagog zaustavljanja i oštricu grafikona ponovno počelo šiljiti.

Svjedoci smo da se upravo to i događa diljem Europske unije, da se epidemiološka situacija znatno pogoršava i da zemlje ulaze u nove lockdowne i postrožavaju mjere. Broj novooboljelih ponovno raste, ponajviše zbog širenja mutirane verzije koronavirusa koja se prenosi još brže nego ranije. Strpimo se još par mjeseci. Maske, distanca, dezinfekcija, prozračivanje prostorija i bez okupljanja – ipak su neusporedivo manje zlo od teške upale pluća, gušenja, inzulta, zatajenja organa i općenito nepoznate sistemske bolesti s još manje poznatim dugoročnim posljedicama.

Posebno je važno izdržati sada kad vidimo izlaz. Za manje od dva tjedna otkako je prvo cjepivo protiv koronavirusa stiglo u Hrvatsku, cijepljeno je više od 20 tisuća ljudi, a iz dana u dan taj će se broj povećavati jer uskoro stižu još dva nova cjepiva. Ohrabruje što će se u nešto više od mjesec dana procijepiti veći dio ljudi u staračkim domovima, koji su praktički cijelu godinu bili zatvoreni, što mnogi i bez korone nisu izdržali. S proljećem krenut će i cijepljenje građana općenito pa bismo se do ljeta mogli većim dijelom vratiti svom normalnom životu. Samo još malo valja izdržati. Bilo bi zbilja šteta sada se razboljeti.