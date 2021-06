Kontinent potencijala: Zamisli Ganu kao Kaliforniju, Johannesburg kao Miami, Lagos kao Las Vegas...

U pjesmi “Land of Promise” koju je Damian Marley, najmlađi sin Boba Marleya, snimio s američkim reperom koji se odaziva na ime Nas, zamišlja se Afrika budućnosti koja je bogata, napredna i privlačna kao Amerika: “Zamisli Ganu kao Kaliforniju, sa Sunset bulevarom, Johannesburg bi bio Miami, Somalija kao New York, s najljepšim svjetlima, cool lijepim autima, zamisli Lagos kao Las Vegas, Angolu kao Atlantu...” I tako dalje, sve do “jutarnjeg sata joge na plaži u Senegalu” i “bogatstva za klince iz Port-Au-Princea”.