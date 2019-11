Kako je gospodin gradonačelnik s kućicama na Trgu od nas napravio Dudeke

Već se godinama ljudi u Zagrebu, u tih kratkih nekoliko "praznih" tjedana prije jeseni, pitaju "koliko će Trg (bana Jelačića) izdržati bez kućica i štandova"? Ne dugo, i eto Trg je opet "pao"; u ruke koncesionarima koji za kućice, njih pedeset i jednu, plate 10.500 kuna, a onda u tjedan dana podnajma na njima zarade 240.000 kuna.

To je, ako ste sumnjali, osnovni razlog što su te kućice tamo. I tako na nekoliko sajmova za redom, poput techno-partyja na moru u ljetnim mjesecima. Samo, ovdje nema "all stars" ekipe, ovdje je sve nekako ispod žita i prikriveno, dok mediji ne otkriju. Umjesto riječi "blago siromašnima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko", koje gospodin gradonačelnik - kako voli da mu se obraćaju novinari - Milan Bandić ovih dana ponavlja po tiskovnim konferencijama kad ga pitaju za pad GUP-a i protivnike, mogao je praktično dodati i "Blago bogatima kućicama, njihovo je kraljevstvo Trga".

I doista jest, usprkos vječnih prigovora struke o uređenju, tj. devastaciji središta grada i svih ostalih događanja oko "Eko sajma" i "Etno sajma", koji se na Trgu održavaju prije početka Adventa. Skupa s njim, Adventom, grad je pretvoren u veliku zonu za iznajmljivanje, u kojoj su najmanje krivi krajnji korisnici kućica koji za njih plaćaju prilično razumnu cijenu od 700 kuna dnevno. Jer, primjerice, štand na Interliberu stoji više, a lakše je prodati kobasice i kuhano vino na glavnom gradskom trgu, nego knjige.

Sve to događa se istih dana kad i rasprave oko pada GUP-a i projekta Zagrebačkog Manhattana, sudskih sporova oko pogodovanja tvrtki i ljudi povezanih sa sajmovima na Trgu, a gospodin gradonačelnik opet će pred kamerama jučer izjaviti: "Razgovarate s čovjekom koji je 20 godina na čelu pola Hrvatske".

I tako smo rasprodajom Trga u praksu javnih prostora uveli izreku "moja kućica, moja slobodica", ili, još bolje, što više njih, i 55 ako stane, možda iduće sezone? Jer, Trg kao javnu površinu treba iskoristiti i pod krinkom sajmova povezati urbano i ruralno u središtu grada, pješaci su tu manje bitni.

No, nemojte popušiti priču da je tu nekad bila Harmica gdje su kumice Purgerima prodavale friška jaja, sir i vrhnje, pa stoga i ovo današnje sajmovanje ima neke logike. Ako je to pozivanje na tradiciju, onda smo stvarno siromašni tradicijom, a ne samo duhom. Ovo danas sasvim je suprotno tome, grad se odavno promijenio i glavni trg trebao bi biti estetski uravnotežena "slika", razglednica turistima i gostima, pa i stanovnicima Zagreba. No, i opet sasvim suprotno, sve ovo pokazuje kako su kumice s "jajcima" na davnoj Harmici, danas zamijenili kumovi s "mudima" i od nas napravili Dudeke.