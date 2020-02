Jeste li za brak, glumu, prostituciju ili seksualnu fantaziju

U bespoštednom ratu za gledatelje, RTL najavljuje “kontroverzni show i veliki sociološki eksperiment” – a to je glupost u kojoj se pred kamerama vjenčaju potpuni stranci, nakon čega u realityju pratimo njihov zajednički život.

Show se zove “Brak na prvu”, što je neprecizni prijevod danskog originala “Gift ved første blik” i engleske inačice “Married at First Sight”, to jest “Vjenčani na prvi pogled”.

Radi se upravo o tom. U seriji upoznamo tri žene i tri muškarca koje su spojili “stručnjaci”, nakon što su analizirali podatke o kandidatima. Tih šestero ljudi obvezalo se da će se vjenčati s ponuđenim kandidatom/kandidaticom i živjeti s njim/njom osam tjedana, nakon čega se smiju razvesti, a mogu i ostati u braku.

Show je započeo u Danskoj 2014. i već 2015. bio presađen u SAD gdje trenutno ide njegov deseti ciklus, a uspješno se emitirao u Belgiji, Španjolskoj, Bugarskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Finskoj. T

renutno ga prate u Brazilu, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Južnoafričkoj Republici, Novom Zelandu i osobito Australiji gdje teče već sedma sezona. Gledanost je velika – u Australiji nikad ne pada ispod milijun gledatelja, a katkada je dosezala i dva milijuna. Takvo besramno manipuliranje ljudima opravdano je angažiranjem “stručnjaka”.

U SAD-u su u prve tri sezone bračne parove birali klinički psiholog, seksolog, sociolog i “humanistički kapelan”, a potom su angažirali pastora koji se bavi bračnim savjetovanjem te stručnjaka za “komunikaciju i odnose”.

Koliko su uspješni u svojim procjenama pokazuje da se ondje od 29 parova u prvih devet sezona, 10 odmah razvelo nakon snimanja, a od preostalih 19 do danas je u braku ostalo 8 – što predstavlja malo više od četvrtine.

Začudo, neki su dobili i djecu. RTL u najavi ponosno ističe da se show “u pojedinim zemljama našao na meti Crkve koja smatra da se tako trivijalizira brak”, jer očito očekuje da će i ovdje normalni biti zgroženi, čime će emisija dobiti dodatnu reklamu. S pravom to očekuju.

Prvo i najperverznije je vjenčanje za potpunog stranca. Naš najdublji strah izaziva upravo dodir nepoznatog čovjeka, zbog čega se i trznemo kada slučajno koga taknemo na ulici ili u supermarketu.

Zamislite da sjedite navečer na autobusnoj stanici i stranac sjedne tik do vas – užas kojim nas to ispunja samo je predvorje užasa koji moraju trpjeti glumci kada na filmu ljube druge glumce, a posve je neznatno prema jezi intimnog odnosa s neznancem, kao što biva u prostituciji ili silovanju.

Druga nastranost je angažiranje takozvanih stručnjaka. Bili to šarlatani koji se bave “komunikacijom” i “seksologijom”, ateistički kapelani ili čak psiholozi i sociolozi – za novac sudjeluju u nečemu što je gluma, prostitucija ili nezdrava seksualna fantazija. Najave showa dodatno izazivaju podsmjeh jer stalno govore da natjecatelji odlaze pred “oltar”. Radi se o totalnoj konfuziji oko braka i što on predstavlja.

“Oltar” je samo jedan modus braka, u kojem se pretpostavlja nadnaravna dimenzija čovjeka, a od vjenčanih se očekuje da budu jedno drugome vjerni, da se vole i poštuju do smrti i da imaju djecu ako mogu. Sasvim je drugo značenje građanskog braka: može se prekinuti, ne propisuje ni ljubav ni vjernost, ne očekuje djecu, ali barem pokušava tretirati supružnike ravnopravno i skrbi za njihova prava.

No sad se već pojavljuje treća ideja braka, neoliberalna, braka kao ugovora: njega sklapaju dvije (a može i više osoba), i ništa nije propisano, spol pogotovo, i ništa nije definirano, nego kako se tko dogovori, pri čemu se prikriva da su slabiji uvijek prisiljeni na nepovoljne ugovorne uvjete.

RTL će nam predstaviti četvrti tip braka, brak kao spektakl, parodiju, travestiju, sprdnju, zabava i spektakl, a zapravo grozomorno poigravanje životima.

Koliko stvari oko braka, seksa i ljubavi lebde u vakuumu, otkrila je ovih dana vijest o Amerikanki Amandi McCraken koja je medije izvijestila da je nakon 41 godine čuvanja nevinosti našla muškaraca svog života i s njim čeka bebu.

I mediji su bezazleno tu vijest prenijeli, usput nas izvješćujući kako je nevina Amanda imala u životu stotinjak partnera te da je s njih pedesetak bila i intimna, ali “ne do kraja”.

“Pazi tako da ostanem nevina”, glasi besmrtni naslov knjige Zvonimira Majdaka.

Djevica nimfomanka – zar to nije idealna natjecateljica za reality show u kojem zaručnici traže oltar da pred njim kažu “da” za vječnost, nakon što su se upoznali pred čak nekoliko minuta. A oltara nigdje.