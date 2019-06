Je li Turska uistinu otvorila novu stranicu

Pobijedila je demokracija. Pobijedilo je 16 milijuna stanovnika Istanbula. Zatvorili smo staru stranicu i okrenuli novu, prve su riječi novo ili ponovno izabranog gradonačelnika Istanbula Ekrema İmamoğlua. Napeta lica građana postala su ozarena, izvješćuju novinari.

Birači više ne kriju da su glasovali za İmamoğlua, a prije izbora nisu se izjašnjavali kome će dati glas jer “i zidovi imaju uši”, kako se govori u diktatorskim državama. Sultan, kako mnogi nazivaju predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, poništio je istanbulske izbore 31. ožujka jer nije pobijedio njegov kandidat Binali Yıldırım za samo 13.000 glasova.

İmamoğlu je sada pobijedio s 800.000 glasova razlike. Predsjednik turske izborne komisije Sadi Guven, koji je u ožujku poništio izbore, sada je morao potvrditi İmamoğluovu pobjedu. Tada je Erdoğanov protivnik bio gradonačelnik Istanbula 18 dana, a sada s drugom pobjedom İmamoğlu može ugroziti i sultanovu vladavinu. Novog predsjednika Turske trebalo bi se birati 2023., ali ne znači da će se čekati ta godina. Što je još važnije, u nedjelju je na birališta izašlo mnogo više birača nego na prošlima (gotovo 85% upisanih), što znači da su ljudi htjeli promjenu.

Građani Istanbula od 2002. bili su pozvani 13 puta na birališta i nije im dosadilo jer su očito željni demokracije koju je bivši istanbulski gradonačelnik Erdoğan gušio. Ne samo što je Erdoğan gušio demokraciju, slobodu tiska itd., nego je pogriješio gotovo sve i u ekonomiji. Troškovi života su porasli, a nezaposlenost je vrtoglavo rasla i dostigla 12,7 posto. Deset i pol milijuna birača od 16 milijuna istanbulskih stanovnika predstavlja trećinu ukupnog bogatstva cijele 82-milijunske države.

To je težak udarac za Erdoğana, a čak i unutar njegove stranke AKP raste nezadovoljstvo. I u svijetu je Erdoğan sve izoliraniji, ali u državi ima goleme ovlasti koje si je kao predsjedniku pripisao. Vlada je također u njegovim rukama, a lik premijera gotovo je nestao. Šefa države bira se izravno, a Erdoğan je mogao računati da će ostati u predsjedničkoj palači do 2029., pa čak i do 2034. On, predsjednik sultan, i narod. E, ali to nije demokracija. Pokazali su to birači.