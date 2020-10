Je li spas u hitnoj nacionalizaciji Fejsbuka i veledrogerija!

Sve bi bilo tako jednostavno kad bismo nacionalizirali Fejsbuk, kako nam to genijalno predlaže Red Kejt Peović. Društvene mreže radnicima! Kad bi radnička klasa zavladala svim mrežama, nestalo bi svakog radikalizma, gospodarstvo bi procvalo, a i virus bi kao čarobnim štapićem nestao istog trena čim bismo prestali pričati o njemu. Surferi svih zemalja, ujedinite se! Sve bi odjednom sjelo na svoje mjesto, konačno bi se zaustavio i Reuters i Faktograf.

Koliko samo radnih mjesta bi se tu dalo otvoriti! Koliko poreza naplatiti! Za svoju vizionarsku ideju, Crvena Kata već sad je zaslužila postati gradonačelnica Crvene Rijeke, ma što Rijeke, gradonačelnica Zagreba, Hrvatske!

Svim kulacima, uključujući i suborkinju Radu Borić koja je prijavila milijunski iznos, Crvena Kata nacionalizirala bi “višak” ušteđevine i time spašavala gospodarstvo. Narodnim neprijateljima nacionalizirala bi pak višak slobodnog vremena. Pardon, progresivno oporezovala.

No, ne sudite prestrogo, jer njezini ideološki uzori nisu se ustručavali niti od nacionalizacije viška života. Te progresivne retro-avangardne ideje očito su zarazne, jer i hrvatska vlada kao rješenje za nagomilavanje milijardi kuna duga veledrogerijama, razmišlja o osnivanju – državne veledrogerije. Iako bi, kad smo već do tog došli, možda jednostavnije i poštenije bilo nacionalizirati ove postojeće.

Čak i inače uvijek trezveni ministar financija veli, on bi lako riješio postojeći dug, samo ostaje “problemčić” što bi se i dalje svaki mjesec stvaralo novih 200-tinjak milijuna kuna obveza za isporučene lijekove. Jer, tko bi rekao, lijekove bi i nakon toga trebalo plaćati.

Zato je spasonosno rješenje – nova državna veledrogerija, jer, valjda, država njoj ne bi trebala plaćati lijekove. Bar ne uvijek. Ali što kad toj državnoj veledrogeriji više nitko ne bude htio isporučivati lijekove? Vrlo jednostavno, nacionalizirat ćemo Plivu! Ili pokrenuti Novu Plivu! Što će se pak vjerojatno dogoditi čim konačno osnujemo Novu Inu.

Nešto je stvarno divlje u zraku. A očito nije samo korona. Neki neidentificirani leteći uzročnik lebdi uokolo i donosi kolektivno ludilo. Ne, žrtve nisu samo ravnozemljaši i antivakseri koji su se metamorfozirali u negatore Covida.

Njima ne možeš dokazati da nitko nije ni očekivao da će ljudi padati mrtvi po ulicama, nego da je poanta da nam zdravstveni sustav uz priljev par tisuća zaraženih dnevno već pokazuje sve simptome sloma. No, sve više lude i oni koji u koronavirus vjeruju, odnosno od njega strahuju. Eto, podlegao je čak i jedan od najcjenjenijih hrvatskih poduzetnika, Đuro Horvat, vlasnik Tehnixa, koji je odlučio je da će za svoje radnike koji budu tako nesmotreni da ulove koronavirus - ili da koronavirus zaskoči njih - osigurati “vlastite kapacitete za samoizolaciju”. Hrana osigurana.

Ne, nagrada ne podrazumijeva puni pansion u odmaralištu na Jadranu, već 10-postotnu destimulaciju, čitaj, redukciju plaće! Međimurje kao Guangdong! Horvata sam kao član žirija u par navrata predlagao za gospodarstvenika godine, no, mislim da bi ove godine moj glas mnogo prije otišao Crvenoj Kati.

Na političkom spektru ekstremna ljevica već po navadi zna otići toliko daleko da se u hipu nađe ekstremnoj desnici iza leđa, da ne kažem nešto prostije.

No, u Hrvatskoj u stvarnosti doista nema većih desničara od ekonomskih kvaziliberala. To je prava desnica, a ne ovi koji nose prvo bijelo polje. Oni poštuju jedino zakon opstanka, doklegod sami sebe vide kao najveće krokodile u bari. Tako s jednog “liberalnog” portala poručuju novinarki Večernjeg lista koja se drznula ustvrditi da nošenjem maski štitimo tuđe živote: “Ako se vi ne znate sami brinuti za svoje zdravlje, crknite, nikoga nije briga i nikome neće biti žao, nitko vam nije ništa dužan, vaši životi nisu vredniji od naše slobode, nisu, sorry”!

Jedan od opskurnih korifeja tog kvazi liberalizma u Hrvata, nakon što se već tko zna koliko puta upucao u stopalo, tako je sam sebi iz zasjede prosvirao čelo, a usput eutanazirao i “neoliberalni” pokret koji se pomalo počeo buditi. Nakon što su neki od najglasnijih među njima dokazali da je njihova ideologija zapravo jedino sebičnost i ja-pa-ja iznad svega, krhkoj liberalnoj ideji u Hrvata trebat će godine da se oporavi.

Kako će se ona to oporaviti, ako se već samoubila, pitate se? No, zaboravljate da se sebičnost iznova rađa poput feniksa. A možda niste čuli ni posljednju vijest – da je i čak i Chuck Norris umro od korone. No, već sutra mu je bilo malo bolje.

