Iduća dva tjedna su ključna: Ili će Beroš obuzdati kaos u zdravstvu, ili može sam otići

Pokaže li se točnim da je neki insajder u subotu ujutro namjerno uništio električnu sklopku na drugom katu KB-a Dubrava, gdje srećom nema više pacijenata, i ostavio cijeli kat na sat i pol bez struje, to će biti još jedan dokaz o kaotičnom stanju koje vlada u toj zagrebačkoj bolnici koja je odlukom ministra zdravstva cijela pretvorena u COVID bolnicu.

U toj bolnici očito i dalje postoji otpor prema tom rješenju koje je doneseno ad hoc i koje je očito preplašilo i zabrinulo neke od tamošnjih zaposlenika. Pokaže li istraga da je taj ludistički čin izveo neki namještenik, to jest zastrašujuće i monstruozno, no govori i o općem nemiru koji je stvoren prije zato što pretvaranje cijele te bolnice u COVID bolnicu nije bilo planirano ni organizirano na vrijeme, nego su novim rješenjem zaposlenici pogođeni kao gromom iz vedra neba.

Zabrinjavajuće u svakom slučaju. Sve to, međutim, pokazuje da se više ne radi o “plesu s virusom”, nego je Hrvatska sada izložena ratu s virusom pa situacija u zdravstvenom sustavu sve više podsjeća na onu ratnu, kada je 1990-ih rješenje pronađeno u stvaranju ratnog saniteta. Strah među zdravstvenim djelatnicima, a i javnosti, da bi zbog eksplozije zaraze zdravstveni sustav mogao kolabirati iskazuje se već tjednima, pa je prije nekoliko dana ministar Vili Beroš dao legendarnu izjavu da će, ako sustav krahira, on podnijeti ostavku.

Naizgled, ili hrabra izjava ili Beroš smatra nemogućim da dođe do kolapsa, no ustvari ta je izjava šokantna jer, ako dođe do kolapsa, ta će ostavka svakako biti već zakašnjela. Berošu smo još ljetos vjerovali jer se činilo da zna što radi, a s obzirom na to da se i u izbore išlo u srpnju, a ne na jesen, svi smo znali da je to stoga što se očekivalo da će ove jeseni pandemija buknuti i da će biti puno gore nego u prvom valu. Osim toga, i sam Beroš i njegova ekipa cijelo su nas ljeto uvjeravali što nas čeka na jesen. Govorio je kako imaju spremne modele A, B, C, ovisno o težini situacije. A kada je ruknulo, vidjelo se da nisu ni isplanirali što činiti kad dostignemo ovakve brojke pa se sada svi pitaju što su to Beroš i njegova ekipa radili preko ljeta.

Zašto još prije dva ili tri mjeseca nisu isplanirali da će KB Dubrava postati COVID bolnica, zašto o tome nije razgovarano sa zaposlenicima, zašto na vrijeme nije riješen sukob doktorskih klanova unutar bolnice, zašto nisu stvoreni mobilni timovi koji će u slučaju mobilizacije uskakati iz drugih bolnica. Na kraju, zašto na vrijeme nisu naručene nove količine remdesivira, jedinog lijeka koji ima nekakvog učinka na liječenje teških COVID bolesnika? Zašto, dakle, Beroš i njegovi sada izgledaju potpuno zatečeni. Eksplozija COVID-a dogodila se i u drugim europskim državama, no čini se da su države koje su najviše stradale u prvom valu sada i pored ogromnih brojki znatno spremnije nego što su bile proljetos i ljudi im ne umiru po hodnicima.

U ovom trenutku hrvatsko zdravstvo nije više tek zdravstvo, nego strateška djelatnost. Nešto slično kao u vrijeme rata, kada je bilo organizirano kao ratni sanitet, a mobilizirani zdravstveni radnici raspoređivani kao vojnici po svim ratištima uz rotacije od po nekoliko tjedana. Berošu smo gledali kroz prste i u izborno vrijeme kada su ga čak i neki njegovi u HDZ-u optuživali da je previše opterećen svojim rejtingom i da mu isuviše laska ono skandiranje “Vilija za premijera” i “Vilija za gradonačelnika”. Njegovo šarmantno “zahvaljujem vam na tom pitanju” i dalje je prolazilo, uglavnom, no sada kada je vrag odnio šalu, sve više ljudi se pita je li Beroš dorastao poluratnoj situaciji u kojoj ministar zdravstva postaje general i mora imati i takav autoritet.

Ako su točne tvrdnje nekih šokiranih liječnika iz Dubrave da ih je Beroš još prije dva tjedna uvjeravao da neće dozvoliti da cijeli KB Dubrava postane COVID bolnica, onda je ministar loše odradio pripremu. Smeta i to što je zadatak upravljanja COVID bolnicom dao trojici kirurga, a ne pulmolozima i infektolozima, koji bi bili logičan izbor. U zdravstvenom sustavu radi više od 70 tisuća ljudi, od toga oko 45 tisuća medicinskih sestara i tehničara i oko 14 tisuća liječnika. I teško je isprocesuirati da se već sada govori o kolapsu sustava zbog 1300, sutra 1500 COVID bolesnika.

Sustav je, dakle, neefikasan i potpuno neelastičan u kriznim situacijama. Ako imaš neriješen sustav u kojem su problem borbe doktorskih klanova i gdje je svaka bolnica država za sebe, onda je sustav kaotičan i počet će pucati i pri manjim udarcima. No to je kronični problem i zato nije kriv ovaj ministar. No kriv je ako mu sustav puca jer nema dovoljno COVID osoblja, respiratora, remdesivira. Da parafraziramo Beroša – iduća dva tjedna su ključna i ako u to vrijeme ne spriječi kolaps sustava, može otići, kao što je i sam najavio. Jer ovo sada je – novo nenormalno.

VIDEO: Velike gužve ispred Andrije Štampara zbog povećanog broja testiranja na koronavirus