Biskupi pred velikim izazovom – pišu upute za cijepljenje protiv korone

U oči ovogodišnjeg Božića biskupi bi, kako se čini, mogli u svojim predbožićnim porukama slati vjernicima upute o cijepljenju, jer se tema cijepljenja protiv koronavirusa poklopila baš s božićnim blagdanima koji su svake godine obilježeni porukama crkvenih pastira o aktualnim zbivanjima. No, zapitat će se netko, kakve to veze biskupi imaju s cijepljenjem? Odgovor je stigao prije cjepiva. Točnije, pitanje je otvorio studentski kapelan fr. Ivan Dominik Iličić, koji je farmaceut po struci i koji je prije nego što je postao dominikanac stekao diplomu Farmaceutsko-kemijskog fakulteta u Zagrebu, pa suvereno vlada tom temom.

On je rekao da je zabrinut jer se “ovdje radi o potpuno novom principu cijepljenja, radi se o genskoj terapiji, radi se o ‘messenger RNK’, o genskoj šifri koja će biti sadržana u tome ih ni na farmaciji ni na teologiji nisu učili, a to je “da se neka cjepiva zaista proizvode na temelju stanica povezanih sa stanicama abortirane djece”. Dominikanac Iličić bio je svjestan da će zbog svoje izjave navući bijes razbješnjelih hordi koje će ga odmah etiketirati i iscipelariti, no sudba je htjela da se na njegovo razmišljanje nadoveže gostovanje dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i tajnika Komisije Iustitia et Pax HBK prof. dr. Vladimira Dugalića koji je na HKR-u rekao da iz onoga čime “sada raspolažemo i ono što pokazuju znanstvene studije saznajemo da neka cjepiva, primjerice oxfordsko pa i rusko i kinesko nisu etički prihvatljiva”.

Dugalić kaže da Crkva jest za cijepljenje i to je razborita odluka, ali pri tome treba voditi računa kojim cjepivom se cijepimo, odnosno je li to cjepivo etički prihvatljivo ili ne“. Prof. dr. Goran Tešović s Infektivne klinike Fran Mihaljević iz Zagreba, bio je upitan da izravno obori “paraznanstvenu tezu” dominikanca Iličića, kako je etiketiran, pa je rekao da se “radi zapravo o jedinoj liniji stanica koja se koristi već 50 godina, a koja je porijeklom iz fetalnog tkiva”. Upozorivši da je to “upravo situacija u kojoj su manipulacije moguće”. Kakve i s kojim posljedicama, nije objasnio, no mnogi su to protumačili kao potvrdu dominikančevih teza da se ipak radi o etički sumnjivu cjepivu.

Katolički portal Bitno.net istih je dana donio vijest da je Američka biskupska konferencija izjavila kako katolici mogu primiti dva od tri dostupna cjepiva premda su razvijana uz “udaljenu povezanost” s “moralno kompromitiranim” staničnim linijama. “Iako nijedno cjepivo nije u potpunosti lišeno povezanosti s moralno kompromitiranim staničnim linijama, u ovom slučaju povezanost je vrlo daleko od početnog zla pobačaja”, kažu američki biskupi, objašnjavajući da se može dogoditi “da osoba zapravo ne može birati cjepivo ili barem ne bez duge odgode u imunizaciji što bi moglo imati ozbiljne posljedice po njezino zdravlje kao i zdravlje drugih članova društva”, otvarajući mogućnost da je zbog manjka alternative i ozbiljnog rizika za zdravlje dopušteno primiti i “nemoralno cjepivo”. I što sad?

Na koji način katolici trebaju formirati svoje mišljenje o cijepljenju i kojem se mišljenju trebaju prikloniti? Objavljeni su i dokumenti Papinske akademije za život, koji također trebaju tumačenje i nisu za najšire mase. Tako da ozračje ovogodišnjeg Božića doista dolazi kao veliki izazov pred naše crkvene pastire koji moraju brzo i jasno odgovoriti na izazove vremena. Ovaj je Božić naprosto takav i ni u jednome njegovu dijelu nema mjesta za prigodničarenje i slatkorječivo razmetanje. Što i nije tako loše, jer ističe Crkvu i njezin nauk svijetu kao vidljiv znak. Nekome na propast, a nekome na spasenje. Ovisi kome će povjerovati.