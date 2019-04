Zračna linija uvela opciju 'neutralnog' spola: Pogledajte neprocjenjivu reakciju na Twitteru!

Zrakoplovna tvrtka 'United Airlines' postala je prva u svijetu koja je putnicima pružila mogućnost identificiranja kao 'neutralni spol', dakle spol koji nije isključivo muški ili ženski. Američki prijevoznik tako se ponosno pohvalio svojom odlukom na Twitteru, ali je naišao na niz podijeljenih reakcija.

U tweetu je pisalo 'Letite kako se identificirate. Naše nove ne-binarne opcije roda sada su dostupne i vama'.

To je uključivalo i fotografiju koja prikazuje rezerviranje karte pod opcijama 'Mr', 'Ms' ili 'Mx' - što znači neodređeno. Tako je odluka američkog prijevoznika proizvela lančanu reakciju na društvenim mrežama.

-Identificiram se kao netko tko bi trebao letjeti prvom klasom, ali plaća onu ekonomsku- napisao je Graham Allen.

-Identificiram se kao kovčeg. Mogu li sada letjeti besplatno?- ironično je upitao drugi korisnik.

- Zašto se jednostavno ne fokusirate na bolju hranu?- napisala je Cathleen Crowley-Koschnitzki.

Fly how you identify. Our new non-binary gender options are now available.