Znate li zašto volite baš određenu hranu? Postoje objašnjenja!

Svaki čovjek određene namirnice obožava, a određene ne podnosi. Zašto? Uzorci su, kako pokazuju mnoga znanstvena istraživanja, brojni. Donosimo vam pregled nekih od njih uz pomoć kojih ćete možda shvatiti svoje prehrambene navike, piše WebMD.

Odbojnost prema povrću: Znate li da većina ljudi ima prilično dobro razvijene senzore za ukuse? Vjerojatno ste i vi među njima, a to vam omogućuje da dobro osjećate hranu i razlike u okusima. I baš zbog tih senzora ljudima često ne odgovara povrće poput kelja, kupusa ili brokule. Iako je riječ o nutritivno vrijednim namirnicama, one su često gorke i zapravo neukusne, a vaši senzori to bilježe. I to je razlog zašto neki ljudi nikako ne vole povrće.

Debljina i nerazlikovanje okusa: Njemačko istraživanje prošloga mjeseca pokazalo je da pretila djeca imaju slabije razvijene senzore za okus od djece normalne tjelesne težine. Drugim riječima, pretila djeca teže razlikuju okuse. No znanstvenici još uvijek ne mogu odgonetnuti jesu li ljudi pretili zbog loše sposobnosti razlikovanja okusa ili se to javlja kao posljedica pretilosti. U svakom slučaju, pretilost je povezana s lošijim senzorima za okuse.

Okusi se 'ocjenjuju' i u trbuhu: Receptorske stanice za okus ne nalaze se samo na vašem jeziku. One su zapravo svuda – protežu se od korijena usta pa sve do trbuha, odnosno želuca i crijeva. One u ustima pomažu nam da donesemo trenutnu ocjenu o nekom okusu, a one u ostatku probavnog sustava zadužene su za sljedeće korake. Primjerice, ako biste unijeli nešto toksično, te bi stanice upozorile utrobu da zatvori svoj sustav kako se ne bi upili štetni sastojci.

Neodoljiva masna hrana: Možete li pojesti samo dva pržena krumpirića? Naravno da ne možete. Ljudsko tijelo traži još masne hrane zato, jer se u mozgu pokreću procesi koji potiču organizam da žudi za još više masnoća. To se posebno odnosi na zimsko doba kada je ljudskom tijelu potrebno više masnoća zbog topline.



Ljubav prema okusima započinje s majkom: Ono što volite jesti, možda i nije baš sasvim vaš izbor. Naime, istraživanja pokazuju da ono što je jela vaša majka dok ste bili u njezinu trbuhu i vi s vremenom zavolite. Jednako tako, ono što ste jeli u djetinjstvu ureže vam se u sjećanje pa to volite jesti i u kasnijoj dobi. Stoga je na majkama velika odgovornost da djecu nauče zdravim prehrambenim navikama.

