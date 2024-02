Evo zašto štucamo - i kada je vrijeme da potražimo liječničku pomoć

Većina nas s vremena na vrijeme štuca. Iako to može biti dosadno, obično brzo nestane samo od sebe. Ali, ponekad uporan slučaj štucanja može potrajati nekoliko minuta ili čak do sat vremena. Ako ste na poslu ili u društvu, to može biti neugodno. Kako bi bolje razumjeli uzrok štucanja i kako ga se riješiti, dvoje liječnika, koji su stručnjaci za ovo stanje, podijelili su svoje uvide, piše New York Post.

Što uzrokuje štucanje?

Štucanje je nehotična i brza kontrakcija mišića dijafragme i mišića između rebara koji šire pluća, nakon čega odmah slijedi zatvaranje glotisa. 'To je mišićni režanj koji zatvara dišni put nakon gutanja', rekao je Mark Loafman, obiteljski liječnik iz Cook County Healtha u Chicagu, 'Zatvaranje glotisa je ono što uzrokuje štucanje'.

VEZANI ČLANCI:

Većina epizoda štucanja je kratkotrajna i nije razlog za brigu, tvrdi Loafman: 'Dulje epizode povezane su s raznim stanjima, od benignih do ozbiljnih, iako ponekad nikada ne pronađemo uzrok za uporne napade štucanja'. Neki ljudi imaju veću osjetljivost od drugih. 'Često štucanje najčešće je među starijim i višim muškarcima', dodao je, 'Postoji nekoliko teorija o tome zašto je to tako - možda visoko tijelo utječe na različita uključena neuromuskularna tkiva, ali nitko ne zna sa sigurnošću'.

Kako se riješiti štucanja?

'Iako postoje kućni lijekovi za štucanje, postoje različiti dokazi o tome što zapravo djeluje', rekla je Natasha Bhuyan, obiteljska liječnica iz One Medicala u Phoenixu, 'Štucanje je u biti refleks, tako da mnogi lijekovi pokušavaju prekinuti signale koji uzrokuju refleks. Zbog toga toliko mnogo metoda uključuje čudne načine pijenja ili jedenja'.

GALERIJA: Jednostavni načini da se riješite štucanja

Iako nema kliničkih ispitivanja kućnih lijekova, Loafman je primijetio da su neki pacijenti pronašli neke koristi od nekoliko metoda. Jedna strategija je zadržati dah pet ili 10 sekundi. Druga metoda je isprobati Valsalvin manevar, koji se izvodi se srednje jakim pokušajem forsiranog izdisaja uz zatvorene dišne puteve (zatvorena usta i zatvoren nos), savjetuje Nacionalni institut za zdravlje.

Pijenje ili grgljanje ledeno hladne vode, grizenje limuna, jedenje čajne žličice suhog šećera ili povlačenje jezika druge su kućne metode koje je predložio Loafman. 'Imajte na umu da je štucanje uglavnom samoograničavajuće i da će prestati bez obzira što učinili, tako da će se činiti da svaki lijek na kraju djeluje jer štucanje prestaje samo od sebe', rekao je liječnik.

VEZANI ČLANCI:

Kad je riječ o staroj taktici 'plašenja nekoga' od štucanja, Loafman je rekao da je to folklor i da vjerojatno ne funkcionira. 'Ali, štucanje će gotovo uvijek ionako prestati samo od sebe, pa bi se plašenje nekoga ponekad moglo činiti učinkovitim', rekao je.

Odabir prehrane također može igrati ulogu u kontroli štucanja, rekao je Loafman - osobito prejedanje. 'Ako netko primijeti uzorak štucanja s određenim namirnicama, predlažemo da i tu napravite promjenu', dodaje.

Kada trebate potražiti liječničku pomoć?

Savjetuje se potražiti liječničku pomoć ako štucanje traje satima, ako se često ponavlja ili ometa osnovne funkcije. Dok je štucanje kratkotrajno i potpuno benigno većinu vremena, česte epizode povezane su s nekim kroničnim i ponekad ozbiljnim zdravstvenim stanjima. To može uključivati ​​poremećaje središnjeg živčanog sustava, dijabetes, bolesti bubrega i probleme s jednjakom, prema Klinici Mayo. Liječnik može dodatno procijeniti situaciju.

Perete zube odmah nakon pijenja kave? Evo zašto to i nije uvijek najbolja ideja: