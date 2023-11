Znate li što neku osobu čini privlačnom i seksi? I zašto nam se neki sviđaju više od drugih

Svake godine People magazin objavi tko je najseksi muškarac na svijetu, a u intervjuu iz 2012. o procesu tog odabira, urednica Julie Jordan objasnila je za USA Today da časopis samo bilježi što javnost tijekom cijele godine misli o potencijalnim kandidatima; te također pita i neke poznate i slavne osobe za koga bi oni glasali. A što neku osobu čini privlačnijom i više seksi od nekih drugih? Prema stručnjacima, postoji nekoliko čimbenika, a to nisu samo fizičke osobine. “Seksepil je u oku promatrača”, rekla je Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za HuffPost. “Neke ljude privlače fizički atributi lica, neke glas koji se također može smatrati seksi, ovisno o visini, tonu i intonaciji. Nekom je način na koji osoba miriše seki, dok je drugima važnije je li osoba topla, otvorena i samouvjerena, te kakav joj je govor tijela. Prva stvar koja nam je privlačna na nekom čovjeku njegov je vanjski izgled. I htjeli mi to ili ne, u nekoliko sekundi procijenimo sviđa li nam se ta osoba, prenosi Intimatemedicine.com.hr. Plastični kirurzi i znanstvenici tvrde da je moguće izračunati idealne mjere i proporcije lica. Neki su uvjereni da čovjekovu privlačnost čine lijepi zubi i oblik čeljusti. Seksualna privlačnost je usko povezana s simetričnošću lica, takvu osobu skloniji smo smatrati privlačnijom i ljepšom od one koja nema simetrično lice. Takve ljude podsvjesno ocjenjujemo zdravima, jer su dužina njihova nosa, te pozicije brade obrva i očiju u idealnom, takozvanom zlatnom omjeru.

To idealno lice obzirom na matematički izračun imaju, na primjer, Jessica Simpson, vrlo visoko se uvrstila i ljepota Halle Berry. Seksualno privlačno lice je definirano i bojom i tenom kože, što od kulture do kulture znakovito varira. U jugozapadnoj Aziji privlačna je bijela put, zato si je žene tamo posvjetljuju; u zapadnom svijetu žene se izlažu solarijima i suncu radi tamnijeg tena jer ga smatraju privlačnim. Važne su dakle i kulturno-povijesne pretpostavke - bijela put je nekoć definirana kao simbol privlačnosti, utjecajnih i imućnih ljudi jer se nisu izlagali radu na otvorenom ili na suncu.

Definirati seksualno privlačno tijelo je kompleksnije jer se poimanje lijepog tijela promijenilo tijekom vremena. U baroku su seksualno privlačne bile 'debeljuce', dok sada živimo u vremenu kada je poželjno da su konkretno žene mršave s bujnim grudima i tankim strukom. Općenito vrijedi da je seksualna privlačnost jako definirana i uvjetovana kulturološki.

Veliki utjecaj o tome što nam je seksualno privlačno imaju i mediji. Iako je zapravo najvažnije kako se s nekim slažemo i kakve su njegove unutarnje kvalitete, prva stvar koja nas nekome privuče je njegov izgled - lažno je tvrditi da izgled nije najvažniji kriterij seksualne privlačnosti.

Vrlo važnu ulogu ima i miris. Ljudi mogu prepoznati oko 10,000 mirisa, međutim puno je onih kojih uopće nismo svjesni. Na seksualnu privlačnost utječe tjelesni miris dotične osobe - možemo razaznati kada muškarci imaju najvišu razinu testosterona ili kada je žena plodna. Najvjerojatnije je to trik majke prirode, jer preko mirisa možemo prepoznati nekoga tko bi nam genetski bio kompatibilan. Svaki čovjek proizvodi vlastitu mješavinu feromona, tjelesnog mirisa koji podsvjesno utječu na našu seksualnu uzbuđenost i izbor partnera.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!