Znate li koje su najbolje i najgore karakteristike vašeg horoskopskog znaka?

Astrologinja i 'kraljica tarota' Kerry King kaže da svaki horoskopski znak ima sebi svojstvene osobine i karakteristike koje ga određuju; vodenjaci su tako, na primjer, kreativni i neovisni, a ribe emotivne i osjetljive. Uz te osobine, svaki znak navodno ima i po jednu pozitivnu i negativnu osobinu - snagu i slabost - koje kao njegove najvažnije karakteristike njime dominiraju i upravljaju.

Ovan

Snaga: Ambicija

Slabost: Nesigurnost

Planetarni vladar Mars Ovnovima osigurava velike ambicije i energiju, a najmoćniji su kad su vrlo motivirani. Najveći im je pokretač obično konkurencija.

Suočit će se s izazovom koji ih očekuje, a konkurencija će iz njih izvući maksimum i potaknuti im volju za radom. Iako tako ne izgleda, Ovnovi su često nesigurni što, zbog njihove konkurentnosti i natjecateljskog duha, može rezultirati i pretjerano agresivnim nastupom prema drugima.

Bik

Snaga: Odlučnost

slabost: Tvrdoglavost

Bik je jedan od najjačih i najodlučnijih znakova, pa ide dalje i trudi se kad svi drugi već odustanu.

Bikovi su poznati po tome što su se na vrh popeli zahvaljujući svojoj radnoj etici i upornosti, no imaju i tvrdoglavu stranu, što može drugima smetati, pa se s vremena na vrijeme trebaju prisjetiti da i drugi imaju pravo na svoje mišljenje - čak i kad je ono u potpunoj suprotnosti s njihovim..

Blizanci

Snaga: Inteligencija

Slabost: Nestrpljivost

Vladar Merkur čini ih brzima, oštroumnima, pametnima i komunikativnima. Blizanci u svaki scenarij unose raznolikost i zabavu, a plijene znanjem i znatiželjom. Znaju ponešto o svemu i to rado dijele s drugima.

Ipak, ponekad mogu biti prevrtljivi, hladni i plitki: element zraka čini ih analitičarima koji nisu jako emocionalni, a nedostaje im i strpljenja, posebno s osjećajnijim ljudima.

Rak

Snaga: Pouzdanost

Slabost: Nestalnost

Rakovi su mudri i znaju druge navesti da im se povjere, a da se čini kako ništa nisu ni htjeli znati ili pitati.

Pouzdani su u emotivnim vezama jer shvaćaju druge i nikad ne osuđuju.

Mogu ipak biti i pretjerano emotivni, a raspoloženje im je intenzivno i lako promjenjivo. Na sve reagiraju preemocionalno, a kao rezultat toga često budu povrijeđeni. Trebali bi smanjiti svoja očekivanja od drugih i ne reagirati pretjerano zbog vlastitih nerealnih očekivanja.

Lav

Snaga: Samopouzdanje

Slabost: Ljubomora

Lav je prirodni vođa i rođeni 'šef' Zodijaka, što pokazuje i njegov planetarni vladar, Sunce, koje je, poput njih, središte svemira.

Ima autoritet i s lakoćom preuzima inicijativu, a iz riječi i djela mu zrači povjerenje. Može ipak jako brzo i često bez posebnog povoda postati ljubomorni, a njegova želja da bude u središtu pozornosti može dovesti do preburnih reakcija na tuđe propuste ili odbijanja.

Vrši i veliki pritisak na druge da mu posvete pozornost, što nije uvijek realno.

Djevica

Snaga: Organiziranost

Slabost: Osuđivanje drugih

Djevice su nevjerojatno organizirane i kao da ne postoji zadatak ili aktivnost koju ne mogu savladati i naučiti, najviše zahvaljujući svojoj marljivosti i intelektu.

Ipak, zbog svega toga mogu biti prekritične, posebno kad misle da se drugi ne trude koliko bi oni u istoj situaciji. Majstori su pasivno agresivne taktike, zbog čega se obično na kraju one osjećaju izolirano ili odbačeno.

Vaga

Snaga: Društvene vještine

Slabost: Odugovlačenje

Ovim znakom vlada Venera koja Vagama daje prirodni i neograničeni šarm, ljepotu, taktičnost, diplomaciju i društvene vještine.

Lako sklapaju prijateljstva, a život im uvijek izgleda lijepo i lagodno. Odugovlačenje im je stari prijatelj i najgore im je kad moraju donijeti neku odluku. Ipak, mrze odustajanje, a dane često provode mjereći tuđe prednosti i nedostatke, što druge izluđuje.

Škorpion

Snaga: Hrabrost

Slabost: Zatvorenost

Nijedan drugi znak nije neustrašiv i snažan škorpion čiji su pokretači samopouzdanje i odlučnost. Kad odluče što žele, ništa im neće stati na put i ne gube vrijeme na sumnje, samosabotažu i nesigurnosti.

Škorpioni jako dobro čuvaju svoju privatnost i tajne, te odbijaju s drugima dijeliti svoje osjećaje, što im može pokvariti najvažnije odnose.

Strijelac

Snaga: Energičnost

Slabost: Nedostatak 'filtera'

Glasni su, ponosni i živahni. Nijedan drugi znak nema toliko energije i topline, a uz to su i prijateljski nastrojeni i strastveni.

Kad bi mogli flaširati i prodati ono što imaju, to bi učinili, no nemaju 'filter' i što god misle, naglas kažu. Srećom, dovoljno su dragi da im se to često lako prašta.

Jarac

Snaga: Predanost

Slabost: Ozbiljnost

Jarac je najveći radnik Zodijaka, te posjeduje gotovo nadljudske razine ambicije, odlučnost i upornost.

Ništa ga ne može odvratiti od uspjeha, a čak i kad se ne čini da nema nikakve izglede, dati će sve od sebe da posao uspješno privede kraju.

Pretjerana ozbiljnost mu je slabost, no ima smisao za humor ali se ne šali često zbog čega drugi ponekad misle da nije zabavan.

Vodenjak

Snaga: Inovativnost

Slabost: Hladnoća

Izumitelj i inovator Zodijaka. Mozak Vodenjaka radi na drugačijoj frekvenciji i oni cijelo vrijeme vide veću sliku. Znaju doći do korijena problema i riješiti ga na inovativan način, no mogu biti pomalo udaljeni, vjerojatno zbog svih unutarnjih zbivanja.

Drugi ponekad misle da su hladni jer stvari gledaju logički i analitički i ne trebaju odobrenje ili stalnu tuđu pozornost.

Riba

Snaga: Suosjećanje

Slabost: Pretjerana emotivnost

Ljubaznost i suosjećanje su kod Riba neograničeni i one shvaćaju kako se drugi osjećaju i zašto se ponašaju kako se ponašaju. Rođeni su psihijatri ili savjetnici, a drugi se hrane njihovom mudrošću i toplinom.

Ponekad mogu biti i previše ljubazni i emotivni, pa trebaju paziti da ljubaznost ne postane njihova najveća slabošću koju drugi koriste, piše Metro.

