Žene ju plaćaju da ih nauči manipulirati muškarcima: ‘Jedno pravilo je ključno'

Margaritu Nazarenko druge žene plaćaju da ih nauči manipulirati muškarcima da dobiju ono što žele, kako pojačati svoju ženstvenost i kako prestati zanovijetati. Samu sebe naziva životnom trenericom, a žene potiče da iskoriste svoju upornost, spretnost i ženstvenost kako bi 'napredovale' u životu i strateški dobile ono što žele od svojih partnera, kako bi mogle uživati u raskošnom i luksuznom životu, piše Daily Mail.

Kako tvrdi, pravilo je vrlo jednostavno, povećajte energiju i sva vrata su vam otvorena. Koristila je tri različite životinje kako bi objasnila ženske arhetipove: jelena, kravu i konja. Jelen je utjelovljenje ženske energije kojoj bi žene trebale težiti. Krava sve radi sama i umorna je, a konj predstavlja mušku stabilnu energiju kojoj žene trebaju težiti. Ističe da većina žena spada u drugu skupinu, iako 'moraju naučiti postavljati granice u majčinstvu i dijeliti obveze s partnerom, umjesto da pokušavaju sve raditi same.' Margarita tvrdi i da žene trebaju pojačati svoju ženstvenost ako žele da muškarci čine više za njih.

- Ne borite se s njima da rade ono što želite, neće uspjeti. Muškarci žude za ženstvenošću i kada ju dobiju, ispunjeni su. Hvalite njegove vrhunske kvalitete jer će se one onda pojačati. Nemojte se žaliti na stvari koje on ne može promijeniti jer će to smanjiti njegovu želju da se promijeni na bolje - rekla je.

Za sebe kaže da cijeli život pripada arhetipu konja, jer je željela plaćati račune, a zauzvrat je ganjala muškarce koji nisu htjeli biti s njom. Inzistira i da manipulacija zapravo znači 'utjecaj na vješt način', te objašnjava da to nije prevara partnera, već pronalazak načina da obje strane dobiju ono što žele. Margarita kaže da je nedavno 'izmanipulirala' svog supruga na putovanje iz snova, pod krinkom sudjelovanja na konvenciji kamp vozila.

- Simon je želio kupiti kamper, a ja sam djelovala zainteresirano za njegov san. Otišli smo u Las Vegas i proveli se nezaboravno u Los Angelesu i San Franciscu. Pravilo je da žene ne bi trebale mijenjati tjerati svoje muževe da promijene način života, već utjecati na njihove odluke - dodala je.

Dodaje i primjer tjeranja supruga u teretanu ako ima višak kilograma. Objašnjava da ako želite da on ide u teretanu, da biste vi to trebali sami početi.

- Umjesto da im govorite što moraju učiniti, trebali biste im pokazati što ste spremni učiniti za njih, a oni će vas slijediti. Poanta je usmjeriti njihov san na ono što želite - zaključuje Margarita.

