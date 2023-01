Kaže da uživa biti kućanica i supruga milijunaša: ‘Daje mi novac da održavam dobar izgled'

Jedna žena otkrila je da obožava biti kućanica udana za milijunaša, te kaže kako dane provodi uređujući kosu i nokte uz obilne ručkove. Soudi, na TikToku poznata kao @soudiofarabia, udana je za milijunaša Jamala, koji joj, kako kaže, redovito daje novac za trošenje kako bi financirala svoj luksuzni stil života, piše The Sun.

Zbog ovog kamena, najtraženiji zaručnički prsteni nisu s dijamantima:

Par živi u Dubaiju i Soudi redovito otkriva kako provodi dane svojim 942,1 tisuća vjernih pratitelja na društvenim mrežama. U jednoj nedavnoj snimci, Saudi je objasnila da je provela večer ispijajući koktele od 24-karatnog zlata i jedući vrhunski obrok od tri slijeda, a sve je platio njezin suprug. Objavila je svoju snimku s naslovom: "Tretman princeze je ono što mi treba."

- Ovo je dan u životu bogate domaćice koja živi u Dubaiju. Jutros smo se probudili i Jamal je rekao će biti zauzet s poslom pa mi je dao nešto novca za trošenje i naravno otišla sam u kozmetički salon. On voli kada brinem o sebi i trošim njegov novac na svoj izgled. Odabrala sam super jednostavan dizajn noktiju i onda je on došao po mene. Rekao mi je da sredim i svoju frizuru dok on obavlja drugi posao preko telefona. Nakon toga mi je rekao da me večeras želi odvesti na iznenađenje pa smo otišli kući i presvukli se - rekla je u videu.

U videu je kasnije pokazala naušnice koje je, kako kaže, Jamal dizajnirao posebno za nju, te je dodala da ju on jednostavno želi razmaziti. Nakon toga, Jamal ju je odvezao u skupi restoran gdje su naručili koktele s 24-karatnim zlatom. Jamal je čak i unajmio pjevača koji je otpjevao njezinu omiljenu pjesmu.

- Na večeri smo jeli salate, škampe, filet mignon i tiramisu. Naravno, Jamal je sve to platio - dodala je Soudi.

Njezin video u kratkom je vremenu prikupio ogroman broj pregleda, a korisnici su bili podijeljenih mišljenja.

- Ovo sve izgleda tako sumnjivo - napisao je jedan korisnik.

- Ostavit ćeš ga čim on ostane bez novaca - glasio je komentar drugog korisnika.

"Vidi se da uživaš, divno", komentirala je treća korisnica, a četvrti korisnik je dodao: "Realno svi bi htjeli živjeti tako. Ljudi u komentarima su samo ljubomorni na tebe."

Sa 17 je postala najmlađa dobitnica EuroMillionsa, a danas kaže: "Ne bih to poželjela nikome!"