Žena tvrdi da su ona i suprug čekali do braka: 'Nismo se ni ljubili, ali vrijedilo je!'

Rhalyn Murphy tvrdi da ju je, kada se molila jednog dana u dobi od 17 godina, Bog zamolio da sačuva svoj prvi poljubac za dan kad se udala. I 21-godišnjakinja je pristala na zahtjev te odbila ljubiti ikoga sve dok nije rekla stupila u brak u pokušaju da dokaže da ne morate izlaziti s više muškaraca prije nego što pronađete 'onog pravog'.

Naime, s Micahom Murphyjem upoznala se na društvenim mrežama prošlog travnja. Iskre su frcale unatoč njihovoj vezi na daljinu te je Micah zaprosio Rhalyin u prosincu iste godine, a vjenčali su se ovog lipnja. Rhalyn, pobožna kršćanka, rekla je da je Micah, kada je došlo vrijeme za raspravu o obećanju koje je dala Bogu, pristao na njezinu odluku te je uvjerio kako je ona vrijedna čekanja do braka.

Rhalyn je prvi put kad su ona i njezin 25-godišnji suprug poljubili opisala kao 'savršeno' i 'sve što je sanjala da će biti'. Micah je rekao da je čuvanje prvog poljupca za njihov veliki dan bilo 'iznimno dragocjeno i sentimentalno', ali je priznao da je bilo teško odoljeti svaki put kad su se rastajali u zračnoj luci.

Svoj prvi poljubac podijelili su na društvenim mrežama, a dirljivi video pokazuje trenutak kada je vrijeme da zapečate svoj brak poljupcem. "Prvi poljubac je bio nevjerojatan. Bio je savršen, nisam mogla zamisliti da će proći bolje. Ali što smo se više ljubili dok smo se slikali i tako to, nije bilo čudno, samo se činilo neprirodnim jer nikad prije nisam nikoga poljubila. Dakle, to mi je bilo tako novo i bilo je zabavno, bilo je sve što sam ikada sanjala da će biti”, ispričala je Rhalyn za Mirror.

Micah je rekao: "Kad smo Rhay i ja prvi put razgovarali o čekanju na naš prvi poljubac, nisam baš puno razmišljao o tome. Zapravo mi se svidjela ideja, ali je definitivno bilo teško ne poljubiti je kad bismo morali jedno drugo ostaviti na aerodromu. Kad smo se prvi put poljubili, to je učinilo trenutak izuzetno dragocjenim i sentimentalnim zbog čistoće iza čina čuvanja za dan kada smo postali jedno."

Rhalyn je rekla da se ona i Micahovi roditelji poznaju 15 godina budući da su oboje pastorci. No, par se prvi put povezao putem društvenih mreža tek prošlog travnja. Živjeli su 13 sati vožnje dalje jer je Rhalyn živjela u Virginia Beachu u Virginiji, a Micah je živio u Clewistonu na Floridi. Prvi put su se sreli dva mjeseca kasnije u lipnju. Rhalyn je odrasla u vjeri i njezini su roditelji otvorili crkvu koju ona pohađa godinu dana prije njezina rođenja.

"Imala sam 17 godina i bila sam u školi propovjedništva u Alabami i uvijek sam imala želju da pomognem drugim djevojkama i osjećala sam da je to dio onoga što bih trebala raditi. Molila sam se jednog dana i osjetila da me Gospodin samo pita jesam li voljna sačuvati prvi poljubac za dan vjenčanja. Čak i da je to samo jedna djevojka koja je trebala vidjeti da je to moguće, vidi da se to može dogoditi i da ne mora izlaziti s 500 momaka prije nego što zna da je on onaj pravi”, otkrila je. Rhalyn je razgovarala o tome što želi učiniti sa svojim roditeljima, ali to nikada nije učinila s drugim muškarcem, sve dok nije upoznala Micaha.

"Kada sam ga upoznala, to je očito bilo nešto što sam još uvijek htjela održati i to je jednostavno iskrslo u prirodnom razgovoru na početku naše veze. Nije bilo u kontekstu 'ovo će biti s tobom', bilo je kao 'ovo ću učiniti bez obzira s kim je'. Kad smo on i ja postali ozbiljniji, bilo je 'ok, ovo će biti jedno s drugim' i on se potpuno slagao. Rekao je 'ako je to ono za što se osjećaš pozvanim, onda ću to učiniti s tobom'”, objasnila je. Nakon što se zaručila, Rhalyn je rekla da se osjeća spremnom podijeliti svoju i Micahovu priču o njihovoj zabrani ljubljenja.

"Napisala sam objavu o tome što je Gospodin tražio od mene da učinim i kako je tekao razgovor Micaha i mene. Djevojke iz cijelog svijeta su mi se obraćale o tome kako je to utjecalo na njih. Rekle su da sam im samo pomogla da shvate da mogu živjeti drugačije i da ne moraju pristajati na kompromise i ono što popularna kultura kaže da moraju učiniti. To je stvarno ohrabrujuće jer jedna stvar za koju sam osjećala da postoji između njega i mene sada utječe na toliko mnogo drugih ljudi”, zaključila je.

