Žena se šokirala muškarčevim zahtjevom za prvi spoj: ‘Najgora poruka koju sam dobila!’

Odlazak na prvi spoj može biti zastrašujuć, a posljednje što želite je da vas osoba s kojom idete na spoj naljuti prije nego što se uopće i upoznate. Bila je to surova stvarnost za jednu ženu, koja je još uvijek u šoku zbog neobičnog zahtjeva muškarca kojega je upoznala na aplikaciji za upoznavanje, čak i šest mjeseci nakon toga, piše Mirror.

TikTokerica Cindy sa sjedištem u Sydneyu prozvala je jednog muškarca zbog njegove "grozne" prve poruke u aplikaciji za upoznavanje.

Naime, na svom profilu @regardingcindy podijelila je svoje iskustvo, a muškarca je prozvala "ludim" zbog njegovog pristupa prema njoj. "Ovo je do sada najgora poruka koju sam primila na aplikaciji za prvi spoj", rekla je Cindy u svom videu.

Objasnila je kako joj je muškarac poslao poruku tražeći da je odvede na prvi spoj. No, on ju je drsko zamolio da mu bude plus jedan na zabavi, jednostavno kako bi mogao impresionirati svoje prijatelje njezinim izgledom. Tvrdila je da joj je rekao: "Moj prijatelj je ovdje iz Pertha i ima zabavu i trebam spoj. Izgledaš kao zgodan plus jedan."

Užasnuta tim pokušajem da je impresionira, Cindy je uzvratila: "Molim? Jesi li me ozbiljno zvao na prvi spoj kako bi mogao izgledati dobro pred svojim prijateljima jer ja izgledam dobro? I želiš pokazati svim svojim prijateljima da je djevojka koju dovodiš kvalitetna?" Očito još uvijek nije preboljela tu situaciju pa je tako u videu dodala: "Još uvijek sam zgrožena, a prošlo je šest mjeseci."

Ljudi su se brzo uključili u njezinu situaciju, pa je jedan TikToker komentirao: "Ovo je totalno ludo, što si je on umislio?", dok se druga osoba našalila: "Rekla bih mu da je moja satnica za to 450 eura. Moji uvjeti su sljedeći; nema kontakta očima, bez dodirivanja, bez razgovora."

