Žena priznala da nikada ne plaća račun na spoju: 'Neki me nazivaju sponzorušom, ali to je muški posao'

Ella Freimann priznaje da je zbog njezinih strogih pravila izlaska ljudi često nazivaju sponzorušom, ali ona tvrdi da samo ima visoke standarde. Za nju, hodanje s muškarcem koji nije velikodušan i spreman otvoriti svoj novčanik za nju, nije opcija. Ova 24-godišnjakinja dodaje i kako bi trebalo biti pravilo da muškarac plaća račune na spojevima te da svaka žena koja cijeni do sebe ne bi trebala prihvatiti ništa manje od toga, prenosi Mirror.

Influencerica, koja ima preko 19.000 pratitelja na TikToku, vrijednosti koje ima naučila je iz vlastitog obiteljskog života. 'Imala sam sreću odrastati s oba roditelja pa sam imala jasan primjer kako rodne uloge grade temelje zdrave i dugotrajne veze. Odrasla sam uz oca koji zarađivao te majku koja se brinula i koja je imala luksuz odgajati svoju djecu i biti kućanica', objašnjava Ella. Ona smatra da se od nje, dijeleći račun u izlasku, očekuje da bude 50 posto muškarac jer onaj koji ne želi platiti račun ne zna svoju ulogu u vezi. 'Naučila sam da muškarci koji ne plaćaju račune ne cijene vrijeme i trud koje žena ulaže u sebe kako bi izgledala što bolje za tog muškarca. Plus, 50 posto muškaraca uopće ne shvaća da je žena uložila u sebe prije samog spoja. Ne pristajući podijeliti ili platiti račun, žena čuva svoje dostojanstvo netaknutim i izbjegava loša iskustva s muškarcima', dodaje.

Inače, Ella živi u New Yorku te je trenutno u vezi. Objašnjava da joj se ne sviđa to što je mnogi nazivaju sponzorušom, ali je odlučila gledati na taj izraz kao na ženu koja odbija muškarca koji je ne poštuje. Rekla je: 'Izraz sponzoruša odnosi se na ženu koja je gladna novca. Međutim, taj se izraz koristi za svaku ženu koja odluči podići svoje standarde u vezi i očekuje da joj partner bude financijski stabilan i da se brine za nju. Nažalost, ima puno muškaraca koji su frustrirani svojim životima, nisu financijski stabilni i to ih čini duboko nesigurnima. Također, smatram da bi žene trebale naučiti par stvari od sponzoruša je one uvijek dobiju ono što žele. Muškarcima nije problem tražiti intimnost i podložnost od žene, pa zašto bismo oklijevali da naše potrebe budu zadovoljene?'.

Za Ellu, zahtijevanje određenih zahtjeva nije samo stvar novca, već i kvantificiranje truda koji je muškarac spreman uložiti. Također, odlučila je pomoći drugim djevojkama da zauzmu ovakav stav u životu te se naziva trenericom za spojeve. Tako je mnoge savjetovala da ne prihvaćaju odlazak na kavu kao prihvatljivi način odlaska na spoj. 'Izlasci uz kavu su nepoštovanje prema ženama i gubljenje vremena. To puno govori o namjerama muškarca s tom ženom. Muškarac koji predlaže odlazak na kavu ne smatra te vrijednom njegovog vremena i truda i vjerojatno diversificira svoj novac kako bi mogao izlaziti sa što više žena uz minimalan napor', objašnjava Ella.

Unatoč reakcijama koje dobiva na internetu, Ella tvrdi da postoje mnoge zablude o ženama koje zahtijevaju više od svojih muškaraca. Rekla je: 'Većina ljudi misli da smo sebične, ali ja ne mislim da je to istina. Žena visoke vrijednosti zna što donosi na stol i očekuje isto zauzvrat. Druga pretpostavka je da mi ne radimo ili da smo lijene, ali žena s visokim standardima u vezi uvijek se pobrine da joj muškarac može sve osigurati, u slučaju da ona ne želi raditi. Vidjela sam žene kako grade svoj posao i fokusiraju se na sebe dok se muškarac brine za njih.I budući da se svodimo na naš izgled, iako je ljepota žene vrijedan aspekt, razumijemo vrijednost koju žena unosi u vezu, kao što je emocionalna stabilnost, osobine njegovanja i podrška. Mnoga su istraživanja pokazala da muškarci ne mogu živjeti bez žene - poboljšavamo muškarčev život u svim aspektima, a budući da znamo što donosimo, očekujemo da muškarac pridonese svoj dio'.

Za Ellu, dokaz njezine metode ne ogleda se samo u njezinu vlastitom životu, već i u životu njezinih klijentica, koje su navodno preokrenule svoje živote uz njezine savjete. Dodala je: 'Pomogla sam djevojci koja je u prošlosti izlazila s muškarcima koji nisu učinili ništa za nju i priznala mi je da je umorna od podjele računa, nepoštovanja i prevare. Nakon što sam je trenirala, uspjela je izgraditi svoje samopouzdanje i steći povjerenje u sebe. Sada je u stabilnoj vezi u kojoj je potpuno zbrinuta, a njezin je dečko osnovao njezin uspješan posao'.

Tvrdi i kako je pomogla i jednoj vrlo inteligentnoj ženi koja je financijska savjetnica: 'Ona radi na mjestu punom bogataša i milijunaša, ali se borila da dobije pravu pažnju i da joj priđu muškarci koji su je shvaćali ozbiljno. Kroz razne sesije treniranja uspjela se osjećati ugodno u svojoj ženstvenosti i postavljanju granica, što ju je dovelo do toga da ima grupu muškaraca spremnih da joj se udvaraju i traže je za ozbiljnu vezu'.

Djevojka o bivšem dečku: 'Bio je toliko škrt da mi je naplatio boravak kod njegovih roditelja!'