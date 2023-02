Žena priznala: "Pomogla sam sestri kad joj se brak raspao, sada spavam s njezinim bivšim mužem"

Jedna žena priznala je za The Sun da je tješila svoju sestru kad joj je muž slomio srce i kad joj se raspao brak, a zatim je započela tajnu vezu s njenim bivšim mužem. Rekla je da ima 33 godine, a njena sestra 34. Za svog šogora tvrdi da ga je oduvijek voljela. Svoju je sestru opisala kao perfekcionisticu koja obožava kontrolu, dok je njen bivši muž slobodnog duha i impulzivan, baš kao i ona.

Kada joj je sestra rekla da joj je dosta mužu biti mama, a ne žena i da se rastaju, nitko iz obitelji nije bio iznenađen. Ona je bila pokretač prekida, ali je i dalje bila prilično uzrujana. Provela je nekoliko vikenda s njom, pomažući joj da raspremi njegove stvari. Tvrdi da nije namjeravala zavesti njenog bivšeg, ali jedne noći bila je u gradu i naletjela na njega. Nastavila je: „Bili smo prilično pripiti. Zagrlila sam ga i rekla da mi je žao što ga neću toliko viđati. Ništa se nije dogodilo, ali oboje smo osjetili da se nešto promijenilo te noći i vidjela sam da me promatra drugačijim očima“. Sljedećih nekoliko dana ova je žena stalno razmišljala o svom bivšem šogoru, ali je znala da je on za nju zabranjen.

„Ubrzo nakon toga ponovno sam naletjela na njega. Ovoga puta ja sam trčala uz kanal, a on je prolazio biciklom. Izgledao je oduševljen što me vidi i rekao: 'Ha! Divio sam se tvojoj formi. Kako si?'. Na kraju smo otišli u kafić. Bilo je sunčano i bilo je nešto čarobno u zraku. Šalili smo se, ali smo se dogovorili da tu večer odemo u kino kao prijatelji“, rekla je. Dok su sjedili i gledali film osjećala je kako među njima raste napetost te su izašli iz kina prije kraja filma i otišli do njenog stana. Tamo su, kako ona kaže, imali najstrastveniji seks njenog života. Od toga je prošlo šest mjeseci, a njih se dvoje i dalje nalaze: „Šuljamo se uokolo i mislim da između nas postoje jaki osjećaji, ali nijedno od nas ne može se suočiti s tim da mojoj sestri kaže za naš odnos. Pogotovo jer mi je povjerila da se dvoumi oko rastanka“.

Stručnjakinja za odnose odlučila ju je savjetovati oko ovog problema te joj rekla da iako se njena sestra rastala od muža, on je i dalje 'zabranjeno voće' za nju. Upozorila ju je da je zanemarila te granice i da će se vjerojatno morati suočiti ili s gubitkom sestre ili s prestankom odnosa s partnerom. Savjetuje ju da ona i partner razgovaraju o tome kako žele da njihov odnos napreduje. Nastavlja: „Samo ako odlučite da ste ozbiljni jedno s drugim, vrijedilo bi razgovarati sa sestrom. Pomoglo bi vam da razgovarate s nekim nepristranim o ovoj teškoj situaciji“.

