Par nudista: 'Ljudi nam svašta govore, no nije nas briga, najradije bismo uvijek i svugdje bili goli'

Bračni par Fiona i Michael Discombe najradije bi, kažu, bili goli svugdje i stalno, no zbog svog stila života često trpe i uvrede, a i rijetka su mjesta na kojima je nudizam potpuno prihvaćen. Supružnici iz Velike Britanije prvi su put u javnosti bili goli na svom medenom mjesecu u Grčkoj, prije 20 godina; i od tada tragaju za lokacijama na kojima ih odjeća neće sputavati.

- Bili smo na plaži u Grčkoj i vidjeli da je jedini par koji se tamo kupao gol; pogledali smo njih pa jedan drugoga, te se u isti tren počeli skidati i uskočili u more - prisjetila se Fiona davnog ljeta na Mediteranu.

“Prvi put u životu osjećala sam se slobodno, prihvaćajući u potpunosti svoje tijelo" kaže ona, što je, dodaje, bilo posebno oslobađajuće jer je već kao dijete iskusila maltretiranje i zadirkivanje vršnjaka zbog izgleda.

"Ušla sam u pubertet već sa deset godina, puno prije svih svojih vršnjakinja pa sam nosila dva broja veću odjeću da se sakrijem", sjeća se, a slično je, tvrdi, bilo i Michaelu kojeg su prijatelji u školi zadirkivali zbog nekoliko kilograma viška."Tek sam u 30-ima potpuno prihvatila sebe i prestala brinuti što netko drugi misli", rekla je.

A budući da ni Velika Britanije nije pretjerano otvorena prema nudizmu; premda na mnogim mjestima jest legalan, ovom je paru oaza slobode vlastiti dom. I vrt.

- Naši su se susjedi šokirali kad su nas vidjeli kako se potpuno goli izležavamo u vrtu. Kasnije su nas počeli ispitivati o tome, a sada su se već naviknuli. Kad je toplo uvijek smo goli doma i spavamo bez odjeće jer nema ničeg boljeg od toga - otkrila je 54-godišnjakinja.

U početku su, pričaju, vjerovali da je naturizam nekakvo „tajno društvo” sa seksualnim elementima, no tu zapravo, ističu, nema ničeg seksualnog i pogađa pa ih pogrdni nazivi pogađaju. "Imali smo dosta problema na početku i mnogi su nas vrijeđali, no to je zbog njihovog neznanja", priča Fiona.

“Nadamo se da posjetiti što više nudističkih destinacija, uključujući Tajland i Grenland, a u inozemstvu planiramo provesti i mirovinu, kaže Fiona i dodaje da ni Velika Britanije nije pretjerano otvorena prema takvom stilu života, pa im kao oaza potpune slobode ostaje vlastiti dom. I vrt.

"Želimo promicati naturizam, njegove prednosti i način na koji je pomogao našem odnosu. Naravno da ne želimo sve ljude preobratiti, ali bismo voljeli da to postane prihvaćenije u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako uspijemo ukloniti misterij našeg životnog stila, možemo potaknuti više ljudi da postanu sigurni u svoje tijelo", kaže.

Tek danas se, tvrdi, može pogledati u ogledalo i ne vidjeti nedostatke zbog kojih je u prošlosti bila nesigurna, a drugima poručuje da budu sretni u svojoj koži i ne dopuste da drugi ljudi utječu na način na koji sami sebe vide. "Kad su bez odjeće, svi su jednaki, zar ne?", prenosi NY Post.

