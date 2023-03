Žena odbila spoj s muškarcem: 'Vidjela sam grozan razgovor njega i njegovog prijatelja o meni!'

Jedna žena otkazala je spoj s jednim muškarcem, te je blokirala njegov broj, nakon što joj je poslao screenshotove groznog razgovora koji je vodio s prijateljem o njoj. Naime, s tim muškarcem se dopisivala već neko vrijeme i trebala se naći s njim na spoju, ali bila je užasnuta kada je vidjela poruke između njega i prijatelja koje su sadržavale vrlo neobičan zahtjev, piše Mirror.

Na slikama se moglo vidjeti kako je on prijatelju poslao sliku nje s njezinih društvenih mreža, no prijatelj mu je odgovorio uvredom na osnovu njezina izgleda, a zatim je tražio od muškarca da slika njezine zube. Obraćajući se korisnicima na forumu Mumsnet, rekla je da je narušio njezinu privatnost time što je njezinu fotografiju skinuo s društvenih mreža, a on je potpuno zanemario granice.

- Imali smo datum dogovoren za sljedeći tjedan. On je skinuo sliku s mog Instagrama i poslao je tom nasumičnom tipu (bar meni nasumično, to je njegov prijatelj), te mu je napisao ovo je zgodna žena koju vodim na spoj sljedeći tjedan". Prijatelj mu je odgovorio: "ona nije lijepa" i zatim ga je tražio da mu pošalje sliku mene bez filtera, iako na slici uopće nema filtera. Zatim ga je tražio da mu pokaže sliku mojih zuba! - napisala je u objavi.

Dodala je i da joj je muškarac s kojim je trebala ići na spoj zatim poslao te poruke u želji da dobije sliku njezinih zuba za svog prijatelja.

- Ono što mi to govori je da on potpuno ne poštuje granice, moju privatnost i da nije pristojan. Znam da nisam nerazumna što sam otkazala spoj iz bilo kojeg razloga koji smatram prikladnim, ali vidite li i vi ovo na način na koji ja to vidim ili sam pretjerala zbog neugodnosti? - upitala je korisnike Mumsneta.

Kao odgovor, mnogi su stali na njezinu stranu i složili se da je to užasna stvar i da ne bi trebala izlaziti s njim.

- Blokiraj i bježi. On nije dobar kandidat - napisala je jedna korisnica.

- To je grozno! Ne mogu vjerovati da je to napravio, a zatim je podijelio razgovor u kojem piše nisi lijepa! - komentirao je drugi.

- Otkaži spoj i reci mu zašto, a zatim ga blokiraj - dodala je treća osoba .

