'Žena me izbacila nakon što je otkrila da sam bio na stranicama za upoznavanje'

"Moja žena je otkrila da sam se registrirao na portalu za upoznavanje. Vjenčali smo se prije samo godinu dana, a ona sada tvrdi da je s nama gotovo."

Tako je započeo svoju ispovijest 33-godišnji muškarac koji se požalio poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun i zatražio ju savjet kako bi sačuvao svoj brak.

Njegova 29 - godišnja supruga pronašla je u njegovom mobitelu dokaze da se registrirao na jedan od portala za upoznavanje i poruke koje je dobivao prije vjenčanja.

"Naše vjenčanje je bilo savršeno. Moja supruga je izgledala prekrasno i bio sam jako sretan taj dan. Ali onda je ona jednom nakon vjenčanja posudila moj telefon i u njemu pronašla poruke s portala za upoznavanje koje sam dobivao prije nego što smo se vjenčali. Nisam se s nikim našao s tog portala, ali ona mi ne vjeruje. Bio sam dovoljno glup da nakon toga napravim isto, odnosno, da se prijavim na još jedan takav portal. Ponovno me je ulovila i izbacila me na ulicu. Ne želi pričati sa mnom ili me pustiti da joj objasnim."

Muškarac tvrdi kako mu supruga jako nedostaje te da joj želi objasniti da je bio jako povrijeđen u bivšoj vezi zbog čega ima problema s predanošću, no smatra kako to nije vrijedno da se njihov brak raspadne.

Deidre je odgovorila kako mu registriranje na drugi portal za upoznavanje zaista nije trebalo. I nije ništa čudno u tome da mu supruga ne vjeruje zbog njegova ponašanja. Poručila mu je da ne traži izgovore poput "svi to rade, to je uobičajeno muško ponašanje i sl".,

Savjetovala mu je da joj napiše i pojasni kako je bio povrijeđen prije nje i zatraži da pokušaju ponovno. Kao zalog svog obećanja i želje da budu zajedno, bilo bi dobro da joj obeća da joj ništa neće kriti te da će njegov mobitel biti stalno otvoren i na raspolaganju za nju.