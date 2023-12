18-godišnjakinja se šokirala kad je došla u bolnicu zbog bolova u leđima: Otišla je na zahod i rodila!

Dion Seaborne (18) patila je od jakih bolova u leđima te je mislila da se ozlijedila na svom radnom mjestu u Burger King restoranu. Međutim, imala je trudove, a nije ni znala da je trudna, prenosi Metro. Otišla je u bolnicu na pregled leđa kako bi saznala što nije u redu. Pregledao ju je liječnik opće prakse, ali morala je čekati na još pretraga. Između dvije pretrage, otišla je na zahod, gdje je iznenada rodila!

'Leđa su me boljela otprilike tri dana i mislila sam da sam se ozlijedila na poslu, pa sam otišla u bolnicu da utvrdim što nije u redu. Zbog pandemije sam bila sama. Primili su me, izmjerili krvni tlak i temperaturu te sam čekala da me ponovno prime', ispričala je.

Dion je otišla na zahod u bolnici kako bi obavila nuždu, a u sljedećem trenutku rodila je kćer - nije ni znala da ju nosi. Morala je vikati kako bi pozvala medicinsku sestru u pomoć, jer je u tom trenutku njezina kćer bila u zahodu. 'Izvukli su je iz zahoda i odnijeli da ju okupaju. Nakon toga sam je prvi put primila u rodilištu. Bilo je to zastrašujuće. Nikad u životu nisam se toliko bojala', otkrila je.

Dion je zatim nazvala svog partnera, Calluma Morrisa (18), te mu rekla kako je postao otac. Iako je bio u šoku, brzo je stigao u bolnicu s odjećom za nju te spreman da upozna svoju kćer.

Djevojka kaže da nije imala nikakve simptome trudnoće, a čak se osjećala kao da je smršavjela prije poroda. - I dalje sam imala redovite menstruacije pa mi nije palo na pamet da bih mogla biti trudna. Osjećala sam se normalno. Nisam imala nikakve čudne želje za hranom, noge mi nisu otekle, a odjeća mi je odgovarala. Nisam se udebljala, zapravo svi su mi govorili da sam smršavila - ispričala je.

Budući da nije znala da je trudna, Dion je tijekom trudnoće radila razne stvari koje nije smjela, ali, srećom, ništa nije utjecalo na razvoj njezine kćeri. Lili-May se rodila sasvim zdrava, a sada se zajedno s roditeljima navikava na novi život.

