Žena ispričala: 'Suprug mi je priznao da me prevario s kolegicom, a kaže da je "krivac" stres'

Ja sam žena u 30-ima i još uvijek sam u šoku nakon što sam prije dva tjedna doznala da je moj muž spavao s drugom ženom. On radi veći dio tjedna i često je odsutan, odsjeda u hotelima i, iznenađenje, ta žena mu je kolegica s posla. Prije nekoliko dana smo se posvađali oko neke sitnice, a on je 'pukao ' i priznao tu aferu rekavši i da mu je 'dosta mojih smiješnih standarda i da je cijelo vrijeme zbog mene pod pritiskom'. Inače, trenutno renoviramo kuću što je stresno i skupo, a imamo i petogodišnjeg sina, napisala je žena anonimno u pismu terapeutkinji i kolumnistici Mirrora, Colleen. Navodno je, kaže, s tom ženom spavao tri puta i bili su u kontaktu putem SMS poruka, a inače su kolege i prijatelji. Najviše je cijenio druženje i bliskost koju s njom ima, a seks mu navodno nije bio tako važan. "Čak nisam više ni ljuta u ovoj fazi jer sam još uvijek u šoku i jako sam povrijeđena jer mi je to učinio. Osjećam se kao da ga uopće ne poznajem". Ipak, kaže, najgore je što se on ni ne ispričava niti je rekao da mu je žao, samo djeluje jako tužno.

"Mislim da je najgore u toj situaciji što vam nije prije toga došao i rekao vam kako se osjeća. Da ste mogli razgovarati o svom braku, možda bi stvari sada bile drugačije. Sve što možete sada je razgovarati i, kako god to ispalo, pokušati doći do razine na kojoj možete bolje komunicirati jedno s drugim jer ste oboje roditelji i imate odgovornost prema svom malom dječaku", odgovorila je Colleen.

"Ako ostanete zajedno, vjerujem da je najbolji put naprijed terapija za parove, tako da možete prevladati komunikacijske blokade i reći ono što želite jedno drugome. Zvuči kao da mu je bilo previše svega i kao da se osjećao da ga nitko ne vidi ni ne čuje, a njegov način da se nosi s tim bio je bijeg u taj odnos s kolegicom", dodala je.

Ipak, kaže, i ona je bila pod istim stresom; zbog novca, građevinskih radova i malog djeteta; ali niste otišla i spavala s nekim drugim. "Izbjegavajte donošenje odluka na brzinu. On bi trebao prestati kontaktirati s tom ženom, a vama bi moglo trebati vremena da sami uopće shvatite što se dogodilo i gdje su stvari otišle ukrivo. Sretno", zaključila je.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!