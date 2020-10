Žena (24) zaboravila izvaditi tampon čak pet dana: 'Bila sam uvjerena da neću preživjeti'

Amy Williams iz Basildona u Essexu tjedan dana borila se za život nakon što je potpuno zaboravila izvaditi tampon tijekom menstruacije.



Ispričala je kako tampone koristi već deset godina te kako nikada nije imala posljedice poput ove koja se dogodila u lipnju 2019. godine. Ona i partner Samuel (30) bili su u baru kada je otišla na zahod promijeniti tampon. Nije mogla pronaći končić, a s obzirom na to da je konzumirala alkohol, pomislila je da ga je već izvadila - i samo je stavila novi.



Kako prenosi Daily Mail, pet dana kasnije počela je osjećati neobičan miris. "Bio je užasan i znala sam da nešto nije u redu. Otuširala sam se, ali taj smrad je i dalje bio prisutan. Odlučila sam samu sebe pregledati, a kada sam opipavala rukom naišla sam na tampon. Preplavio me strah, a trebalo mi je pola sata da ga izvadim - cijelo vrijeme imala sam stravične grčeve", ispričala je i dodala kako je tampon bio potpuno crn, a kada je to vidjela obuzeo ju je još veći strah.

Kakav supertata! Kako bi sinu olakšao kemoterapiju ovaj otac pleše na parkingu bolnice sinu pod prozorom

Dva dana nakon kolege na poslu primijetili su da je jako blijeda, pa su ju odveli na hitnu. Njezina temperatura tijela došla je do 40°C, počela je povraćati, a krvna slika bila je užasna. Nakon što im je rekla za situaciju s tamponom, zaključili su kako je došlo do sindroma toksičnog šoka, a da se taj dan nije pojavila u bolnici, sljedeće jutro ne bi se probudila. Naime, njezini organi počeli su otkazivati.



Ova 24-godišnjakinja u suzama je ispitivala medicinsko osoblje hoće li uopće preživjeti i ponovno vidjeti sina Archieja. Uvjeravali su ju da će sve biti u redu - i bili su u pravu. Nakon velike doze antibiotika, Amy se oporavila i puštena je kući.

Forgotten Tampon Nearly Kills 24 year old Amy Williams From Essex - Global247News All the News, All the Time https://t.co/62RtTGvENN via global247news1