Želite sjediti na suncu i raditi na laptopu, ali smeta vam svjetlost? Isprobajte zanimljiv trik koji će vam to olakšati

Mnogi ljeti dođu u iskušenje s laptopom izaći vani, uživati u toplom vremenu i upijati sunce, bez obzira na to radite li od kuće ili se jednostavno opuštate. Međutim, postoji problem, a to je nemogućnost gledanja ekrana pri jakom svjetlu. Osim toga, laptop bi se mogao i pregrijati. No, jedan čovjek na LinkedInu je otkrio rješenje za to, a sve što vam je potrebno je jedna kartonska kutija.

Kako piše Mirror, Tom Wood je sa svojim trikom prikupio tisuće pregleda, a sve je zapravo vrlo jednostavno.

Tom je predložio da prijenosno računalo stavite u kartonsku kutiju koja je s jedne strane otvorena, kako biste ga zaštitili od sunca, a s bočnih strana kutije napravite male rupice ili rezove kako bi laptop 'imao zraka'. Ne samo da će blokirati svjetlost od koje ne možete vidjeti ništa na ekranu, već će i pomoći u pružanju rješenja za moguće pregrijavanje vašeg laptopa dok je on izravno na suncu.

- Najnovije u tehnologiji rada od kuće. Napravite si ovaj izum još danas kako biste mogli bezbrižno raditi, ali u isto vrijeme i dobiti preplanuli ten - našalio se Tom u objavi.

Foto: LinkedIn/Tom Wood

Korisnicima ove društvene mreže svidjela se Tomova ideja, a mnogi su mu zahvalili za ovaj genijalan 'izum'.

- Odlična ideja za nas koji radimo od kuće - napisao je jedan korisnik.

- Isprobat ću ovo - dodao je drugi.

Neki korisnici priznali su da su umjesto kartonske kutije koristili košaru za rublje, što im se nije uvijek pokazalo praktičnim.

