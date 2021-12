Želite promijeniti neke štetne navike? Novogodišnje odluke nadopunite s ovim rutinama!

Ako ste ikad odlučili promijeniti svoje štetne navike I početi redovito vježbati i/ili zdravije se hraniti, velika je vjerojatnost da vam je plan propao prije nego je počeo, a nutricionistkinja i suvlasnica tvrtke Be Nourished dr. Dana Sturtevant objašnjava da grandiozne odluke o znatno zdravijem življenju obično 'padnu u vodu' jer si zadamo nerealne ciljeve.

- To je poput čišćenja organizma sokovima; privući će nas jer znamo da osigurava neki rezultat, no čim osjetimo malo veći pad energije ili umor, odustati ćemo i vratiti se hrani koju smo jeli do tad - rekla je, a evo što ona i drugi stručnjaci savjetuju, kako promijeniti štetne i uvesti neke zdravije navike; i u tome ustrajati!

Želite unositi više vlakana u organizam? Pojačajte ove namirnice

Prilagođeni desert

Ako nakon večere žudite slatkim, trebali biste si udovoljiti, no istovremeno želite smanjiti dodane šećere, okrenite se slatkastim orašastim plodovima ili sjemenkama, kaže Sturtevant i za desert savjetuje bademe prelivene čokoladom, smrznutu i nasjeckanu bananu umočenu u čokoladu ili komadiće čokolade pomiješane s kokicama, pistacijom ili s oboje.

- Osim što ćete tako smanjiti unos dodanog šećera; koji je povezan s visokim krvnim tlakom, kolesterolom i drugim zdravstvenim problemima; dobit ćete i vlakna koja su zdrava za srce i cijeli organizam - objasnila je za Real Simple.

Manje vremena provodite sjedeći

Većina ljudi sjedi u obliku slova C što vrši pritisak na kralježnicu i može uzrokovati bolove u donjem dijelu leđa, vratu i ramenima, kaže osnivačica studija fitnes studija iz Kalifornije Jenn Sherer.

- 'Pravilno' sjedenje podrazumijeva uvučeni trbuh i izbačena prsa - kaže ona i savjetuje da lagano njišete bokovima dok sjedite, što će pomoći zdjelici i uspraviti kralježnicu.

Za vrijeme spavanja postavite alarm

Više od trećine ljudi ne spava preporučenih minimalnih sedam sati, pa ako ujutro ne možete duže odspavati, navečer ranije odite u krevet; postavite si alarm na 45 minuta do sat vremena prije nego što inače gasite svjetla, kaže liječnica i autorica dr. Holly Phillips.

Kad alarm zazvoni, dodaje, počnite sa svojom rutinom opuštanja, bilo da ona uključuje tuširanje, pripremanje ručka za idući dan ili čitanje. Alarm vam može poslužiti i kao podsjetnik da isključite TV, zatvorite računalo i odložite telefon, jer plavo svjetlo koje ti uređaji emitiraju može odgoditi oslobađanje hormona spavanja melatonina, što otežava san.

Pješačite kad god možete

Što više tjelesne aktivnosti možete uvrstiti u raspored, to bolje.

- Ako idem negdje što je u krugu kilometra ili dva, ostavim auto i hodam do cilja umjesto da se vozim - kaže Michele Stanten, trenerica hodanja i instruktorica fitnessa iz New Yorka.

- Naime hodanje potpomaže dugovječnost, popravlja raspoloženje i smanjuje rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i određenih vrsta raka - objasnila je.

Zavarajte želudac

Dijeta je neodrživa, pogotovo kad postane restriktivna i kad ima nerealna pravila o tome što smijete, a što ne smijete jesti - kaže Sturtevant, a za trajno zdravlje jedite kad ste gladni, ali umjereno.

- Pijuckanje vode između zalogaja može pomoći da usporite i jedete pažljivije, kao i stanka na pola obroka - rekla je.Povrće za doručak.

Za doručak jedite povrće

Probajte na prepečeni tost staviti pire od avokada ili u kajganu dodajte šaku špinata i pirjanog ribanog batata. Također, možete u tijesto za palačinke umiješati naribane tikvice ili naribanu mrkvu u zobene pahuljice.

- Neku nam hranu mozak percipira isključivo kao doručak, no ono što volite jesti popodne ili navečer možete jesti i ujutro jer nema nikakve razlike - kaže Sturtevant i savjetuje da ujutro probate prepečeno povrće s jajima.

