Zdravlje nakon četrdesete: Preporučeni preventivni pregledi

Prevencija je pola zdravlja. Osobito kad uđete u peto desetljeće. Ako ste do sada posjećivali liječnika samo kad vas je nešto zaboljelo ili bi vas uhvatila sezonska gripa, vrijeme je da svojem tijelu priuštite „tehnički“ pregled. Preventivni pregledi važni su kako bi se otkrile bolesti koje nemaju početnih simptoma, na vrijeme započelo liječenje te spriječile komplikacije. Donosimo preporuke na što biste trebali pripaziti nakon što uđete u peto desetljeće, iako možda nemate nikakvih zdravstvenih tegoba.

Pregled dojki – obvezno jedanput godišnje

Rak dojke najčešći je oblik tumora kod žena, a svake godine u Hrvatskoj od njega oboli više od 2000 žena. Mogu oboljeti i muškarci, no iznimno rijetko. Ako se otkrije u ranom stadiju, rak dojke je uglavnom izlječiv, pa bi svaka žena jednom godišnje trebala obaviti ultrazvuk kako bi se otkrile bilo kakve promjene. Važan je i samopregled, a postojanje kvržice može palpacijom ustanoviti i liječnik. U najvećem riziku su žene koje su imale u obitelji pojavu karcinoma dojke.

Foto: Adobe Stock

Pregled prostate – osobito kod problema s mokrenjem

Bolesti prostate spadaju u najčešća oboljenja muškaraca srednje i starije životne dobi. Redovna kontrola muške žlijezde izuzetno je važna jer ona umnogome utječe na kvalitetu života muškaraca nakon 40. Problemi s prostatom mogu se očitovati u teškoćama s mokrenjem, bolovima, pa se u slučaju bilo kakvih tegoba u tom dijelu tijela preporučuje napraviti UZV, a po potrebi i specifični antigen prostate kojim se otkriva rizik od raka prostate.

Tlak može biti visok i bez simptoma

Visoki tlak ili hipertenzija često nema nikakvih simptoma, no ako se ne otkrije na vrijeme može biti jako opasan i izazvati oštećenje organa, srčani udar…. Ova bolest može se držati pod kontrolom redovitim mjerenjem tlaka i terapijom koju prepiše liječnik. U najvećem riziku od obolijevanja su osobe s prekomjernom tjelesnom težinom te starije osobe.

Povišene masnoće u krvi

Kolesterol je jedan od glavnih čimbenika rizika za nastanak krvožilnih bolesti. Mjeri se jednostavnom krvnom pretragom. Previše loših masnoća u krvi može dovesti do nakupljanja kolesterola na stijenkama arterija što dovodi do aterosklerotskog plaka koji sužava krvne žile, a to može uzrokovati daljnje komplikacije, od srčanog i moždanog udara do drugih kardiovaskularnih bolesti. Kao i visoki tlak, ni kolesterol ne udara na sva zvona pa ne moramo uopće biti svjesni da imamo problem, tek će krvna pretraga pokazati pravo stanje stvari. U najvećem riziku su osobe s nezdravim stilom života. Masna i nezdrava hrana, nekretanje i pušenje povećavaju rizik od pojave krvožilnih bolesti pa se rizičnim skupinama, osim redovitih pretraga krvi, preporučuje promjena stila života.

Foto: Adobe Stock

Oftalmološki pregled

Ako ste primijetili da ne možete više lagano kao nekad umetnuti konac u iglu ili se naprežete čitajući knjigu, vrijeme je za posjet oftalmologu. Možda su vam potrebne naočale za čitanje, a oftalmološki pregled koristan je i ako nemate problema s vidom jer se njime mogu otkriti bolesti očiju koje ne moraju uvijek davati simptome, poput katarakte i glaukoma.

Sistematski pregled – dobar prvi korak u očuvanju zdravlja

