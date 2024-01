Možda ih je bolje ne raditi: Ovih sedam stvari u krevetu žene mrze!

Žene vole maštovite ljubavnike. Ona voli muškarca koji zna pogoditi njezine želje i koji iz njezinih uzdaha i pokreta čita što ona želi. Svaki muškarac, uz malo volje, može postati sjajan ljubavnik. To je vještina koje se uči, a najprije treba otkriti što žene mrze u krevetu, piše Maxim.



Suviše pažljivi muškarci: Kad muškarac u krevetu ženu pita: 'Mogu li? Smijem li?', njoj to uopće nije seksi. Takva pitanja ženama ruše raspoloženje. Pravi ljubavnik zna što žena hoće, a i zna iščitavati suptilne znakove koje mu ona šalje. Prepoznaje njezine kretnje i uzdahe. Zato i jest vrstan ljubavnik.

Mehanički seks: Seks bez strasti ženama je dosadan. One to doživljavaju kao ispunjavanje obveze i loše potrošeno vrijeme. To, naravno, ne znači da svaki seks mora biti beskrajno strastven, ali ako je prečesto mehanički, žena će ostati nezadovoljne. Muškarci bi to trebali imati na umu.

Preglasno ili pretiho stenjanje: Preglasan ljubavnik može biti iritantan. Jednako tako nije privlačan ni onaj koji samo šuti. Najbolje je pronaći zlatnu sredinu. Uzdasima joj dajte do znanja da ste uzbuđeni i da uživate, ali nikako nemojte pretjerivati. Oprezno i s prostim riječima jer ih neke žene ne vole.



Monotonija: Ako vaša partnerica može predvidjeti svaki vaš potez, znajte da vam se u seks uvukla monotonija. To ženama nije nimalo seksi. Problem nije tako strašan i brzo se rješava uz pomoć mašte. Unesite novosti, isprobajte i ostale prostorije u kući, a ne samo spavaću sobu.

Ako ste u dugotrajnoj vezi, nemojte se bojati eksperimentirati. Seksualni život s vremenom može postati rutinski i dosadan. To se svima događa. Isprobajte nove poze, igrajte razne uloge, a možete pokušati i s igračkama. Žene ne vole previše konzervativne muškarce koji nisu otvoreni za novotarije.Velika većina žena voli oralni seks, ali ne vole kada se muškarac predugo izgubi u međunožju. Postoje muškarci koji svu pažnju posvećuju samo njezinoj vagini, a ako to traje predugo, ženama postane dosadno. Osim toga, predug oralni seks zna ih i iritirati, osobito ako muškarac njeguje bradu od tri dana.

Zečji seks: Žene uopće ne pali kad je muškarac u seksu brz kao zec. One ne vide svrhu takvoga seksa. Najbolje je kad partner drži izmjenjujući ritam, odnosno kad je na trenutke nježan, a na trenutke žestok. Imajte to na umu i partnerica će vam biti zahvalna.

