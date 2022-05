'Zaručnik mi je četiri godine skrivao da već ima dvoje djece, kako da mu više išta vjerujem?'

Tri tjedna prije našeg vjenčanja, moj zaručnik me šokirao svojim priznanjem da ima dvoje djece! Meni su 32, njemu 39, a zajedno smo četiri godine. Trudna sam 21 tjedan i čekamo sina, napisala je jedna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Htjela ga je, kaže, nazvati Jack po svom djedu, ali njezin partner je uvijek bio protiv toga. Mislila je da je to čudno, ali nije joj palo na pamet da je to zato što već ima sina koji se tako zove. To je saznala tek nedavno, iako mu djeca sad već imaju 16 i 18 godina.

– Tako sam ljuta! Još mi se vrti u glavi. Osjećam da je sve što sam ikada o njemu znala bila laž. Ne znam želim li više njegovu bebu, a kamoli brak – nastavila je.

– Nemojte donositi ishitrene odluke zbog kojih ćete kasnije požaliti. Sjednite i razgovarajte s partnerom kako se osjećate. Mora razumjeti koliko su takve tajne štetne i objasniti vam svoje razmišljanje i svoju odluku da vam to taji. Razgovarajte o promjenama koje oboje trebate i možete li još zajedno krenuti naprijed – odgovorila joj je Deidre.

Ove bebice redovito idu na terapiju glazbom koja im pomaže za vrijeme liječenja od različitih bolesti ❤