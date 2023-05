Zaručio se za ženu 47 godina stariju od njega: ‘Zgodnija je od bilo koje žene mojih godina’

Devaughn Aubrey (28) zaručen je za ženu koja je 47 godina starija od njega, a rekao je kako je ona zgodnija od žena njegovih godina. Naime, upoznao je umirovljenu Kathi Jenkins (75) 2021. i par je od tada počeo živjeti zajedno i počeo planirati svoje vjenčanje. Devaughn je rekao da su ga oduvijek privlačile starije dame, ali nikada nije bio u vezi s jednom sve dok svoju drugu polovicu nije upoznao na internetu, piše The Sun.

Unatoč tome što mnogi ljudi sumnjaju u njegove namjere da izlazi s 47 godina starijom osobom, Devaughn inzistira na tome da Kathi ispunjava sve što on traži u ženi. “Ljudi su često iznenađeni i obično žele potvrditi da je gospođa o kojoj govorim moja supruga, a ne moja baka. Užitak je biti s njom, vrlo je pametna i uvijek ima zanimljive priče. Ona je puna podrške i brige i dobro miriše", rekao je.

Kathi je u mirovini i ima četvero djece, trinaestero unučadi, 36 praunučadi i jednog prapraunuka. Kathi je imala nekoliko dugotrajnih veza, ali se nikada nije udavala. Njezin zaručnik Devaughn Aubrey nema djece, ali je već bio u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi kada je imao 24 godine. Par se razveo 2021. godine, malo prije nego što je on upoznao Kathi.

Kathi i Devaughn sada su u vezi gotovo dvije godine, a ove godine planiraju se i vjenčati. Suočili su se s nekim poteškoćama u svojoj vezi, pogotovo s obiteljima, ali sada su to već riješili. Devaughnova obitelj većinom podržava njihovu vezu, ali prvo su mislili da laže o tome koliko ona ima godina dok im nije pokazao slike. I Kathi i Devaughn slažu se da je ovo najzdravija veza u kojoj su ikada bili i raduju se vjenčanju i zajedničkoj izgradnji budućnosti.

“Ona je tako savršena za mene i vrlo je iskusna u životu i puno me uči. Nikada se ne svađamo, uvijek možemo razgovarati bez vikanja i potpuno joj vjerujem. Lice joj je tako lijepo da je teško skinuti pogled s nje", kaže Devaughn.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje i spojeve, i nešto u vezi s njim me natjeralo da pristanem na sastanak. Mnogi muškarci pišu gluposti, ali Devaughn nikad nije. Sviđala sam mu se i mislio je da sam zgodna", rekla je Kathi.

Budući da je ona živjela dva sata udaljenosti vožnjom, par je razgovarao četiri mjeseca prije nego što su se i upoznali. No, kada su se napokon upoznali uživo, kako kažu, oboje su odmah znali da je to to.

