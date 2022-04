'Zaručeni smo 15 godina, a on i dalje ne planira vjenčanje. Trebam li ga ostaviti?'

- Moj zaručnik ima 53 godine, a ja imam 51. Zaručeni smo više od 15 godina, a zajedno smo 25 godina. Na početku naše veze složili smo se da su brak i djeca definitivno naši planovi za budućnost. Nakon što se rodio naš prvi sin, pa drugi, mislila sam da će na redu biti vjenčanje. Nakon što nije došlo do prosidbe, rekla sam mu da se moramo vjenčati ili ću ga ostaviti. Zaprosio me, ali i dalje nema vjenčanja - napisala je jedna žena za The Sun.

Njezin partner joj svaki put kaže da si to trenutno ne mogu priuštiti ili da nije pravo vrijeme za vjenčanje, no njoj je već dosta toga. Zanima ju zašto on ne želi njihovu vezu učiniti službenom, i razmišlja treba li ostati s njim ili pronaći nekoga tko će se htjeti vjenčati s njom. S druge strane, brine ju da se ni drugi muškarci njenih godina neće htjeti vjenčati.

- Vaš partner je lagao i obećavao vam da će to biti dio vaše budućnosti, a nije to planirao. Možda on zapravo ni ne shvaća koliko je vama važan brak pa biste trebali s njim sjesti i iskreno porazgovarati. Recite mu da stalnim odgađanjem vjenčanja dovodi u pitanje vašu budućnost. Pitajte ga što ga točno sprječava u sklapanju braka i postoji li neki određeni problem. Ako kaže da nikada nije vidio sebe i vas u braku onda se zapitajte želite li uopće ostati u takvoj vezi - odgovorila joj je Deidre.

