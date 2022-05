Zaljubljena je u najboljeg prijatelja: 'On želi seks i s drugim ženama i ne želi vezu'

Zaljubila sam se u svog najboljeg prijatelja nakon što smo spavali zajedno, ali on se još uvijek viđa s drugim ženama i kaže da me voli kao prijateljicu, ali da nije spreman za vezu, napisala je jedna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Skupa su, kaže, završili jednu večer kad je ona bila uzrujana zbog prekida i on ju je tješio. Od tada su se seksali svaki put kad su se vidjeli, a rekla mu je da, ako ne želi biti njezin dečko, treba malo prostora od njega.

– Ipak, uvijek završimo opet zajedno u krevetu. Ne znam što da radim. Trebam ga u životu ali ne mogu podnijeti spoznaju da se seksa s drugim ženama – nastavila je.

– Možda mu to nije namjera ali vaš prijatelj vas iskorištava. To je nepravedno. Ako mu je uistinu stalo do vas, mora donijeti odluku: ili ćete biti najbolji prijatelji ili će vam biti dečko. Ako se ne može odlučiti, morate biti jaki i ne viđati ga neko vrijeme – odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

Jednojajčane blizanke zaručene za istog muškarca: "Želimo biti trudne u isto vrijeme"