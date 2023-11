Zagonetka podijelila internet: Koliko vi boja vidite?

Zbunjujuća optička iluzija podijelila je mišljenja korisnika na društvenoj mreži X, jer se ljudi ne mogu složiti koliko je boja stvarno na slici. Naime, tisuće ljudi uključilo se u raspravu s odgovorima u rasponu od tri do 39, piše The Sun.

Na slici su nijanse ljubičaste, a na društvenoj mreži X tvrde da vide tri, devet, možda 11 nijansi, a neki tvrde da ih vide čak i 20.

How many colours do YOU see? Optical illusion divides the internet https://t.co/fTX0YTMDse via @MailOnline -- includes my take on what is happening and what it reveals about how we see colour pic.twitter.com/TezeheRfif