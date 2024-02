Začinite Valentinovo: Pet ideja za nezaboravan seks večeras!

Dan je zaljubljenih i ako nemate nikakve planove za večeras poput odlaska na večeru ili u kino, ne preostaje vam ništa drugo nego posvetiti se voljenoj osobi u spavaćoj sobi.

Uobičajene pozicije za seks dodatno začinite i vaš partner, odnosno partnerica bit će vam vječno zahvalni. Evo nekih ideja.

Zasladite se: Umjesto šlaga, koristite čokoladu, namažite određene dijelove tijela i uklonite je s jezikom s vašeg partnera ili partnerice. Osim što ćete ugasiti želju za slatkim, bit će vam vrlo ugodno.

Procvjetala ruža: Krevet u spavaćoj sobi pospite laticama ruža, sjednite na sredinu, partnerica neka sjedne na muškarca, obgrli ga nogama i uživajte u bliskosti idealnoj za današnji dan.

Senzualno kupanje: Danas je savršen dan da zajedno uđete u kadu. Napunite je do vrha, ulijte mirisna eterična ulja i uživajte u izmjenjivanju nježnosti. Ako nemate kadu, može poslužiti i tuš kabina, važno je samo da ste oboje u njoj.

Konjić za ljuljanje: Pozicija je to slična kaubojki, no u njoj muškarac sjedi s prekriženim nogama dok cijelu situaciju kontrolira žena koja je na vrhu. Bit ćete povezaniji zbog čega je to idealna pozicija za Dan zaljubljenih.

Nakovanj ljubavi: Žena leži na leđima s visoko podignutim nogama koje drži na muškarčevim ramenima. Penetracija je u ovoj poziciji najveća, a osim što ćete sigurno doživjeti orgazam, osjećat ćete nevjerojatnu strast i bliskost.

