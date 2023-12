Za sebe kaže da je razmažena žena milijunaša: 'Muž mi kupuje sve što poželim'

26-godišnja žena progovorila je o svom životu bogate domaćice, ali je priznala da nema suprugovu pažnju cijelo vrijeme. Tory Lewis često koristi svoj račun na društvenim mrežama kako bi podijelila kratak pogled na svoj život supruge 'uspješnog muškarca' i čak sebe naziva 'razmaženom kućanicom', prenosi The Sun.

Njezin je suprug 26 godina stariji od nje, a Tory je rekla: 'On ne zna što je Snapchat, njegov omiljeni film je Matrix i voli biti u krevetu oko 22 sata. Moj izgovor za sve moje pogreške je da sam mlada'. Suprug joj kupuje sve što poželi pa je tako nedavno dobila i zlatnu Birkin trobu.

'Tako sam uzbuđena, volim Birkin 25, to je moja omiljena veličina - tako praktična, danju i noću', dodala je Tory. Njen 49-godišnji suprug nedavno ju je odveo u salon automobila kako bi si ona izabrala svoj 'auto iz snova'.

Ističe i da je jedini problem u njihovoj vezi to što on često mora raditi. 'On radi bez prestanka', dodala je, 'Nemam stalno njegovu pažnju, ali netko mora platiti sve ručkove i odlaske u šoping. Ja sam zahvalna što taj netko nisam ja'.

No, čini se da nisu svi toliko oduševljeni njezinim životnim stilom i načinom na koji se njime razmeće novcima jer ju je jedna osoba u komentarima upitala: 'A što pridonosiš u ovu vezu?'. Ali, ima i onih koji su ljubomorni na ovakav stil života pa su tako pisali 'Želim biti poput tebe kad odrastem' i 'Čestitam ti na ovako dobrom stilu života'.

Za sebe kaže da je tradicionalna: 'Provodim 5 sati dnevno u kuhinji, dok moj suprug odmara!'