Vrućina i suša ne mogu im ništa – ove biljke izdržat će sve ljetne izazove!

Sadite ove jednostavne jednogodišnje sorte kako bi vaš vrt ili balkon tijekom cijelog ljeta bio u punom cvatu. Naime, ove biljke super su izbor jer će cvjetati u doslovno svim ljetnim uvjetima. Toplina i vlaga, žarko sunce ili suho tlo – podnose sve! Osim toga, što više ovih šarenih cvjetova uzgajate, više će privlačiti leptire i druge oprašivače u vrt

ANGELONIJA

Ne dopustite da vas nježne latice zavaraju, zasadite ih na vrućim, sunčanim mjestima. Tijekom vegetacije daje stotine ljubičastih, ružičastih ili bijelih cvjetova koji su omiljeni leptirima i kolibrijima. Naraste 14 centimetara u visinu i širinu, što je čini savršenom za većinu teglica. Voli puno sunca i dobro drenirano tlo.

PIJETLOVA KRIJESTA

Cvate u gotovo svim duginim bojama, ima atraktivne cvjetove (neke sorte mogu pro- izvesti valovite, naborane cvjetne glavice). Neke sorte mogu prilično narasti pa ih posadite na mjesto gdje će imati prostora za širenje.

URESNICA ILI KOZMOS

Ove privlačne cvjetnice dolaze u brojnim, zapanjujućim sortama, poput “Zmajevog daha”, koji ima jarkocrvene latice i rumeno lišće. Voli mnogo sunca i vrućinu.

IGLICA

Ako volite vrt u cvatu, a nemate vremena za puno brige oko biljaka, odličan izbor za vas ova je čudesna cvjetnica. Rod iglica, Geraniaceae, obuhvaća više od 300 vrsta koje rastu širom svijeta u umjerenim klimatskim zonama. Zato se mnogobrojne iglice razlikuju po visini i boji cvijeta. Rastu u obliku grma od 10 do 60 cm u visinu. Cvjetovi su sastavljeni od pet latica, a mogu biti bijele, plavo-ljubičaste i ružičaste boje. Ukorjenjuje se vrlo lako, samo treba održavati ravnomjernu vlažnost tla. Iglice su zbog svoje nenametljivosti idealni partneri mnogim raskošnim trajnicama u vrtu. Vrlo lijepo izgledaju u kombinaciji s božurima i perunikama.

LANTANA

Magnet za leptire i kolibriće dolazi u bogatim nakupinama cvijeća u nijansama žute, narančaste, bijele, crvene i ružičaste. Ova biljka otporna na sušu i vrućinu počinje cvjetati početkom ljeta i traje sve do mraza. U toploj zimskoj klimi lantana je zapravo grmolika višegodišnja biljka. Osigurajte joj puno sunca i dobro drenirano tlo

BONUS SAVJET

Uz navedene biljke, odličan izbor su i petunije. Petunija je jedna od najčešće zastupljenih jednogodišnjih biljaka u našim vrtovima, na prozorima, balkonima i terasama. Stabljike su joj zeljaste, razgranate, na njima se nalaze naizmjenični ovalni listovi zelene boje. Često je njihov miris okarakteriziran kao neugodan. Unatoč tome atraktivnosti petunije pridonosi široka paleta boja ljevkastih cvjetova koji osim jedne boje mogu biti i u više boja. Njezinoj popularnosti pogoduje i dugo razdoblje cvatnje od kraja proljeća, ljeti i sve do jeseni. Biljka se razmnožava sjemenom te brzo naraste do visine od 25 do 40 cm. Kako bi se razvili razgranati primjerci, mladim se biljkama režu vrhovi. Cvatnju možemo produžiti do prvih mrazova redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova. Petunije je za vrijeme ljetnih vrućina potrebno zalijevati i dva puta dnevno. Odlično se slažu s tamjanom pa ih zajedno posadite na sunčano mjesto.

Ako želite cvijeće koje će cvasti (i to obilno) cijelog ljeta, onda su petunije, jednogodišnje ljetnice, idealno rješenje. Mnogima je to najljepša cvjetna vrsta - ponajprije zbog prekrasnih oblika njezinih latica kao i očaravajućih boja. Naročito je omiljena viseća petunija zbog raskošnog izgleda, i to surfinija, hibridna vrsta petunija s velikim cvjetovima koji cvjetaju od svibnja do listopada. Osim različitih vrsta cvjetova, razlikuju se i brojni njihovi oblici – od ljevkastih, zvonolikih pa do posve otvorenih; jednostrukih i višestrukih, a što se tiče mirisa, neke vrste ga uopće nemaju, dok neke vrlo intenzivno mirišu. Postoji cvijet vrlo sličan petunijama, calibrahoa ili Million Bells, no to je posve druga vrsta. Nisu zahtjevne za uzgoj, no morate se pridržavati uputa da bi izdržale cijelo ljeto i neprestano cvale.

