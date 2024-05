Puno je teže nego što se čini: Možete li odrediti koliko je patki na fotografiji?

Pitanje se čini dovoljno jednostavnim: Koliko pataka vidite? Pa ipak, poput prave izazovne zagonetke, ova vizualna zagonetka puno je teža nego što izgleda. Zapravo, toliko je zbunila mnoge na društvenim mrežama da je postala viralna.

Ljudi na društvenim mrežama kao što su Instagram i Facebook često su zapanjeni koliko su njihove početne pretpostavke bile pogrešne - zbog čega su toliko željni doći do pravog odgovora. Dakle, koliko ima pataka? Čitajte dalje kako biste saznali, piše Reader's Digest.

Foto: GADGETGRASP.COM

Isprva se čini da slika sadrži male patke raspoređene na način tri puta tri. Kao i kod većine zagonetki, ova postavka namjerno dovodi u zabludu. Oni koji skeniraju sliku brzo dolaze do (netočnog) odgovora devet. Samo će najprozorniji od zagonetača uočiti koliko ima pataka.

Koliko pataka vidite? Odgovor je 16. Pitate se kako ima gotovo dvostruko više pataka od onih koje na prvu upadnu u oči? Ispitajmo svaku od prividnih devet, krećući se s lijeva na desno i odozgo prema dolje, kako bismo saznali koliko pataka ima.

VEZANI ČLANCI:

Prva patka je upravo to: jedna patka. Ali pogledajte sljedeću, posebno oko glave i kljuna. Koliko pataka sada vidite? Tu je i druga, skrivena odmah iza prve. Dakle, u prve dvije sličice imamo tri patke. Treća patka je jednako nezgodna. U blizini krila i stopala skrivena je manja patka. U sljedećem redu, četvrta patka sadrži drugu, raspoređenu patku. A peta ima još jednu malu patku skrivenu blizu nogu. Sada smo stigli do devet pataka - i jedva da smo na pola puta!

Šesta ikona patke je za raspravu. Neki vide samo jednu patku. Drugi primjećuju oznaku na krilu koja se ne pojavljuje ni na jednoj drugoj ikoni i tumače to kao dodatnu patku. Računat ćemo ju kao sličicu s dvije patke, jer ovo vodi do najprihvaćenijeg odgovora. U posljednjem redu imamo tri patke u sedmoj sličici. (Dodatne dvije je prilično lako uočiti.) A svaka od posljednje dvije sličice sadrži samo jednu patku. Dakle, sada smo došli do 16 (ili 15, ako ne računate navodnu drugu patku u šestoj sličici). I eto ga: 16 pataka.

Pouzdani i nesebični: Ovo su najsuosjećajniji horoskopski znakovi!