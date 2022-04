'Volim svoju suprugu, ali nakon 12 godina bez seksa želim imati aferu'

– Razmišljam o započinjanju afere ili sa svojom kolegicom ili sa prijateljicom moje supruge. Moja žena je divna i ja je volim bezuvjetno, ali ona nema interesa za seks. Zajedno smo 25 godina i iako smo rijetko imali seks u ranim fazama naše veze, sada to ne postoji. Nismo bili intimni 12 godina – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ne želi je varati i lagati joj jer mu je stvarno najbolja prijateljica, ali ne može se pomiriti da do kraja života bude bez seksa. Imaju odličan odnos te divnu obitelj s dva sina u tinejdžerskim godinama.

– Prvotno sam mislio da ima aferu, ali ona je inzistirala da me nikada neće prevariti i rekla je da je jednostavno ne zanima seks. Razgovarali smo o tome, ali suština je da joj se to jednostavno ne sviđa. Tijekom godina sam je molio za seks, ali to se nikad ne dogodi. Tako da sam odustao što se nje tiče. Ne želim biti celibat i ozbiljno razmišljam o tome da tražim njezin blagoslov za seksualni odnos s nekim drugim – nastavio je.

Ne želi ljubavnu vezu, jednostavno želi da njegova supruga želi seks. Želi biti otvoren prema supruzi u vezi ovoga, ali boji se njezine reakcije pa za savjet pita stručnjakinju.

– Možda se čini kao savršeno rješenje, ali seks s drugim ljudima nije rješenje i malo je vjerojatno da će vam vaša partnerica dati svoj blagoslov. Jeste li joj rekli kako se osjećate odbačeno? Recite da je volite i da želite bolje razumjeti što je pošlo po zlu. Pitajte je zašto je toliko nezainteresirana za seks. Zar jednostavno nije uživala u seksu? Može li se osjećati depresivno ili joj je problem neki drugi aspekt vaše veze koji treba razriješiti? – odgovorila mu je Deidre.

